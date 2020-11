'Lebron James é um saco', cantam apoiadores de Trump na Pensilvânia

"LeBron James é um saco! Esse foi o coro que surgiu entre os apoiadores de Donald Trump em um comício de campanha no estado da Pensilvânia nesta segunda-feira, segundo o portal TMZ. O astro do basquete é ferrenho crítico do candidato à reeleição à presidência dos Estados Unidos e foi uma das vozes mais ativas nos protestos na NBA contra a violência policial.

Trump fazia críticas à liga de basquete quando o cântico contra o jogador do Los Angeles Lakers foi puxado. O político republicano culpava o ativismo político dos atletas por uma queda na audiência dos jogos e por um desinteresse em relação ao esporte.

– E quanto ao basquete? Que tal Lebron? Me senti mal por LeBron. Me senti muito mal. Queda de 71% para o campeonato deles, eu não quis assistir nada. Quando eles não respeitam nosso país, quando eles não respeitam nossa bandeira, ninguém quer assistir. Ninguém! –bradou Trump.

"LeBron James sucks!" chants at the Trump rally pic.twitter.com/XbSZrhn961 — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2020

O presidente americano também falou mal da NFL, mas a multidão iniciou os gritos de "Lebron é um saco".

– Que multidão! Que multidão ! – reagiu Trump.

LeBron e Trump trocam farpas publicas há tempo. O atual presidente já chamou o astro do basquete de "desagradável" e "hater". O atleta rebateu e apelidou Trump de palhaço. Mais recentemente James sugeriu que uma mosca pousou na cabeça de Mike Pence, vice-presidente de Trump na chapa, porque os insetos são atraídos por fezes.