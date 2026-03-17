Laporta é reeleito presidente e 'garante' renovação do técnico Hansi Flick até 2028

A renovação de contrato do técnico alemão Hansi Flick até 2028 foi o primeiro ato de Joan Laporta após sua reeleição no comando do Barcelona. Com discurso de que treinador do clube precisa de ao menos um ano a mais de acordo para trabalhar com tranquilidade, o dirigente anunciou que o novo vínculo está encaminhado.

"Certamente anunciaremos em breve a renovação do contrato de Hansi Flick", disse Laporta à rádio RAC1, de Barcelona, pouco após o pleito deste domingo contra Victor Font, no qual recebeu mais de 68% dos votos dos associados para permanecer no comando do clube azul-grená - o mandato novo começa em julho após ele se afastar em fevereiro para concorrer à reeleição.

O luso-brasileiro Deco, diretor de futebol do Barcelona, é quem vem conduzindo as tratativas para a renovação de Flick, que deve dar o "sim" após as oitavas de final da Champions League, na qual o clube recebe o Newcastle nesta quarta após 1 a 1 na Inglaterra.

Deco, por sinal, também deve ganhar um novo acordo por "realizar um grande trabalho", em avaliação de Laporta. O Barcelona também já negocia a manutenção do atacante Rashford e "abriu as portas" caso Messi resolva voltar para uma última temporada no clube onde se consagrou.

Além da manutenção de Flick - é o comandante desde 2024 -, além das permanências de Deco e Rashford, Laporta garantiu que reforçará a equipe principal, nas oitavas da Champions League e liderando o Campeonato Espanhol, e ainda se dedicará para a conclusão das reformas do Camp Nou.