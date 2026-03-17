Laporta é reeleito presidente e 'garante' renovação do técnico Hansi Flick até 2028 Estadão Conteúdo 17.03.26 9h43 A renovação de contrato do técnico alemão Hansi Flick até 2028 foi o primeiro ato de Joan Laporta após sua reeleição no comando do Barcelona. Com discurso de que treinador do clube precisa de ao menos um ano a mais de acordo para trabalhar com tranquilidade, o dirigente anunciou que o novo vínculo está encaminhado. "Certamente anunciaremos em breve a renovação do contrato de Hansi Flick", disse Laporta à rádio RAC1, de Barcelona, pouco após o pleito deste domingo contra Victor Font, no qual recebeu mais de 68% dos votos dos associados para permanecer no comando do clube azul-grená - o mandato novo começa em julho após ele se afastar em fevereiro para concorrer à reeleição. O luso-brasileiro Deco, diretor de futebol do Barcelona, é quem vem conduzindo as tratativas para a renovação de Flick, que deve dar o "sim" após as oitavas de final da Champions League, na qual o clube recebe o Newcastle nesta quarta após 1 a 1 na Inglaterra. Deco, por sinal, também deve ganhar um novo acordo por "realizar um grande trabalho", em avaliação de Laporta. O Barcelona também já negocia a manutenção do atacante Rashford e "abriu as portas" caso Messi resolva voltar para uma última temporada no clube onde se consagrou. Além da manutenção de Flick - é o comandante desde 2024 -, além das permanências de Deco e Rashford, Laporta garantiu que reforçará a equipe principal, nas oitavas da Champions League e liderando o Campeonato Espanhol, e ainda se dedicará para a conclusão das reformas do Camp Nou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Joan Laporta Hansi Flick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tuna anuncia dispensas e acerta com atacante ex-Águia de Marabá para a Série D Clube promove mudanças no elenco após eliminação na Copa do Brasil e foca no Campeonato Brasileiro 17.03.26 10h17 futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Irã desiste de abandonar a Copa e abre negociação com a Fifa para mandar seus jogos no México A mudança de opinião em disputar a Copa do Mundo veio pelas redes sociais 17.03.26 9h12