Laboratório e reconstrução para a Série B do Brasileiro: como o Vasco chega para o Campeonato Carioca

Mal absorveu o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, consumado há menos de uma semana, o Vasco já entra em campo pelo Campeonato Carioca nesta quarta-feira. Em meio ao aperto no calendário do futebol nacional, o time que começará a temporada é um retrato da reconstrução pela qual o time passará.

A queda da elite nacional ampliou o buraco financeiro em que o Cruz-Maltino se encontra. É preciso gerar receita, diminuir as dívidas... e a diretoria entendeu também que era preciso permitir aos atletas que mais vezes jogaram na última temporada um "descanso mental".

Deste modo, pelo menos nos dois primeiros jogos até o treinador será o do time de juniores, Diogo Siston. O elenco que vem treinando nos últimos dias e que dará a largada na temporada 2021 da equipe será formada por jogadores jovens pouco utilizados nos últimos meses e por outros ainda do time sub-20.

É claro que todos que entrarem em campo vão querer um lugar ao sol, ou no time a ser comandado por Marcelo Cabo - treinador que será apresentado nesta terça-feira. Mas é improvável que, apesar da necessidade de reformulação do elenco, a baixa média de idade seja uma constante no ano.

Ao longo das semanas, o mercado vascaíno deverá se aquecer. Jogadores podem ser negociados, outros podem chegar à Colina. Mas tudo que acontecer enquanto o time disputar o Estadual terá como maior importância a avaliação do trabalho geral para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.