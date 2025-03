Kirsty Coventry vence eleição e será 1ª mulher na presidência do Comitê Olímpico Internacional

Kirsty Coventry, ex-nadadora do Zimbábue, foi eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional nesta quinta-feira e se tornou a primeira mulher e a primeira africana a conseguir alcançar o posto de comando da entidade. O seu mandato vai até 2033.

Ministra dos esportes de seu País e com duas medalhas de ouro olímpicas na natação, a ex-atleta de 41 anos obteve uma vitória impressionante no primeiro turno da disputa que contou com sete candidatos.

Foi a eleição presidencial do COI mais aberta e difícil de prever em décadas, sem um favorito claro antes da votação. O triunfo de Coventry também foi uma vitória para o atual presidente do COI, Thomas Bach, que há muito tempo é visto como alguém que a promove como sua sucessora. Ele não usou seu direito de voto.

"Eu farei todos vocês muito, muito orgulhosos e espero que extremamente confiantes na decisão que tomaram", disse Coventry em seu discurso após a posse. "Agora temos algum trabalho juntos."

Caminhando até o pódio, ela foi parabenizada e beijada por Juan Antonio Samaranch, que era seu rival mais próximo na votação. Também na disputa estavam quatro presidentes de órgãos governamentais esportivos: Sebastian Coe do atletismo, Johan Eliasch do esqui, David Lappartient do ciclismo e Morinari Watanabe da ginástica. Também competindo estava o príncipe Feisal al Hussein da Jordânia.

Coventry substituirá formalmente seu mentor Bach em 23 de junho como o 10º presidente do COI em seus 131 anos de história. Bach atingiu o máximo de 12 anos no cargo.

O principal desafio para Coventry será conduzir o movimento olímpico por meio de questões políticas e esportivas em direção aos Jogos de 2028 em Los Angeles, incluindo o envolvimento em diplomacia com o presidente dos EUA, Donald Trump.