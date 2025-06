Kevin Durant compra participação minoritária do PSG e deve desenvolver o basquete no clube

O Paris Saint-Germain ganhou um novo sócio-proprietário. O experiente pivô Kevin Durant, da seleção norte-americana e do Phoenix Suns, adquiriu uma participação minoritária do clube, como informou a Qatar Sports Investments, acionista majoritária. A principal responsabilidade do astro será a expansão do time de basquete para futura e forte Liga Europeia.

A Qatar Sports Investments não divulgou os termos financeiros do acordo. Mas já buscava um parceiro ligado à modalidade justamente pelas conversas com a Federação Internacional de Basquete sob a criação da Liga Europa. Durant "fornecerá conhecimento especializado" sobre a estratégia do PSG em nova categoria esportiva.

"De acordo com os termos da parceria, Durant, - por meio de sua empresa de mídia e investimentos Boardroom, cofundada com o parceiro de negócios de longa data Rich Kleiman - adquirirá uma participação minoritária direta no clube", revelou o comunicado do PSG.

"É uma honra fazer parceria com a QSI e ser acionista do Paris Saint-Germain, um clube e uma cidade que me são profundamente queridos", celebrou Durant, de 36 anos. "Este clube tem grandes planos e estou ansioso para fazer parte da próxima fase de crescimento e explorar novas oportunidades de investimento com a QSI."

O PSG revelou que, como parte do acordo, a empresa de Durant - detém participações em vários grandes times e ligas esportivas - e a QSI unirão forças em uma ampla gama de iniciativas comerciais, de investimento e de produção de conteúdo. O jogador ainda apoiará a estratégia de diversificação e crescimento do clube, bem como o desenvolvimento do PSG nos Estados Unbidos e em outros mercados internacionais.

"Junto com Kevin, estamos ansiosos para desenvolver iniciativas ambiciosas que impulsionarão o crescimento global contínuo do Paris Saint-Germain e da QSI", afirmou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.