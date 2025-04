Juventude reintegra jogador investigado por suspeita de manipulação em apostas

O atacante Ênio, alvo de investigação por suspeita de manipulação em apostas esportivas, foi reintegrado ao elenco do Juventude. A agremiação gaúcha comunicou, nesta terça-feira, que decidiu manter o jogador de 24 anos treinando com o restante do grupo e à disposição do técnico Fábio Matias após ouvir as explicações do atleta.

"O clube comunica que, após amplas conversas com o atleta e com base nas informações às quais teve acesso até o momento, Ênio seguirá exercendo normalmente suas atividades, treinando com o grupo e à disposição da comissão técnica para os compromissos do Campeonato Brasileiro", diz a nota oficial. "O Juventude continuará oferecendo o suporte necessário ao profissional, que, como qualquer cidadão, tem assegurado o direito constitucional à presunção de inocência."

Um cartão amarelo recebido por Ênio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro passou a ser investigado após casas de apostas reportarem ao Governo Federal e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um volume anormal de apostas sobre o lance durante a partida entre Juventude e Vitória, segundo informação do site GE. Um relatório produzido pela Associação Internacional de Integridade em Apostas Esportivas (Ibia) reafirmou a suspeita relacionada à advertência recebida pelo atleta.

O Juventude anunciou que "está ciente dos relatórios emitidos pelas autoridades e das apurações envolvendo o atleta Ênio, e acompanha toda a situação com máxima atenção, interesse e equilíbrio" e que reafirma "seu total e irrestrito compromisso com a integridade, ética e a transparência", colocando-se à disposição das autoridades competentes para colaborar com os esclarecimentos.

Inicialmente, o clube afastou o jogador da partida com o Botafogo, na segunda rodada do Brasileiro, alegando que ele havia recebido uma proposta do exterior. Após a derrota por 2 a 0 no Engenhão, no sábado, porém, o técnico Fábio Matias explicou a situação.

"Recebemos a informação na quinta-feira à noite, esse alerta em relação ao que aconteceu, juntamente com a direção. Fizemos uma reunião para decidir que ele estava fora desse jogo aqui até que se conclua a situação. Óbvio que o atleta vinha tendo um bom desempenho, mas dentro do processo nosso temos outros", explicou. "Quando saiu a notícia, o presidente comunicou aos atletas", acrescentou.

O Juventude também anunciou a criação de uma Unidade Interna de Integridade, "um setor permanente e estratégico que atuará na prevenção, orientação e averiguação de eventuais condutas que possam ferir os valores do esporte".

De volta aos treinos, Ênio deverá ficar à disposição do Juventude para a partida com o Ceará, no sábado, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.