Jurgen Klopp perde a mãe e é proibido de participar do funeral

Jurgen Klopp perdeu sua mãe, Elisabeth, e não pode comparecer ao funeral realizado por conta das restrições de viagens impostas pela pandemia da Covid-19, de acordo com o "Daily Mail". Apesar de estar devastado com a situação, segundo informações da imprensa inglesa, o alemão deu entrevista ao portal "Schwarzwalder Bote” e prestou homenagem.

- Ela significava tudo para mim. Ela era uma mãe no melhor sentido da palavra. Sei que ela está em um lugar melhor. Eu não posso ir ao funeral por conta do tempo terrível em que vivemos. Assim que as circunstâncias permitirem, faremos uma comemoração maravilhosa apropriada para ela.

A última visita de Klopp à sua mãe na Alemanha foi feita no aniversário de 80 anos dela. O técnico do Liverpool também já sofreu com a perda do pai, Norbert, em 2000 e é o filho mais jovem do casal. Por conta do trabalho na Inglaterra, o comandante e toda a sua família vivem em Liverpool e foram atingidos pelo bloqueio internacional.