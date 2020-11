Jurado em evento, Fàbregas cita Neymar como jogador mais habilidoso que já viu

Campeão do mundo pela seleção da Espanha, em 2010, o meia Cesc Fàbregas vai encarar um desafio diferente neste sábado (14). O jogador, atualmente no Monaco, será o jurado especial da etapa mundial do Red Bull Street Style, principal torneio de futebol estilo livre do mundo. Fàbregas avaliará os concorrentes que visam ao título da competição. Neste ano, a competição será realizada de modo 100% virtual.

Ao relacionar o talento dos participantes do Red Bull Street Style com o de jogadores profissionais, Fàbregas destacou Neymar como o jogador mais habilidoso que já viu.

- No Monaco, Sofiane Diop tem bons dribles na manga e, em outros aspectos, Neymar é, provavelmente, o melhor que eu já vi. Leo Messi também é especial! Quando éramos menores, nós tínhamos uma competição entre times e, de cada time, você tinha de escolher um representante seu. Leo era o nosso e eu ficava impressionado com a habilidade dele. Ele joga de modo mais eficaz, mas, na verdade, ele pode fazer essas manobras de modo impressionante - destacou Fàbregas, atualmente com 33 anos.

Cesc terá papel fundamental na eleição dos melhores do mundo nas categorias masculina e feminina no Red Bull Street Style. Serão 16 homens e 8 mulheres na competição. Entre os destaques, vários campeões mundiais, como os atletas Erlend Fagerli (NOR) e Szymon Skalski (POL) e as jogadoras Kitti Szász (HUN), Aguska Mnich (POL) e Mélody Donchet (FRA).

Os jogadores vão mostrar todas as suas habilidades em transmissão ao vivo, para o mundo todo. Durante três minutos, dois participantes se apresentam, com revezamento a cada 30 segundos. Ou seja, cada jogador terá 1 minuto e 30 segundos por duelo. O mais votado em cada disputa avança até o título da competição. O público brasileiro poderá acompanhar a disputa por meio do site redbull.com.