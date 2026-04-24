José Mourinho entra na mira para retornar ao Real Madrid, diz jornal espanhol A sinalização do interesse do gigante espanhol seria a chance do português voltar a comandar uma equipe com chances de títulos importantes Estadão Conteúdo 24.04.26 9h41 O técnico José Mourinho pode estar muito próximo de marcar o seu retorno ao Real Madrid. Diante da insatisfação da diretoria e da torcida com o trabalho de Alvaro Arbeloa, o comandante português entrou definitivamente no radar do clube merengue, de acordo com o jornal espanhol As. O periódico informa que, "Mourinho está aberto à ideia, embora esteja atualmente muito focado no Benfica e já trabalhando na próxima temporada". A sinalização do interesse do gigante espanhol seria a chance de voltar a comandar uma equipe com chances de títulos importantes e "mudaria tudo para o treinador". Um outro ponto conta a favor de seu retorno à Espanha. A parte financeira. A cláusula que permite a Mourinho deixar o Benfica a custo zero expira dez dias após o último compromisso do clube português na temporada. Mesmo que o Real decida trazer o profissional após esse período, o noticioso espanhol informa que "o valor da transferência seria meramente simbólico". Questionado em uma entrevista coletiva recente sobre a sua permanência em Portugal na próxima temporada, Mourinho alimentou a questão sobre a sua saída com uma resposta enigmática ao repórter. "E você, pode garantir que vai estar na RTP (emissora de TV portuguesa) no próximo ano?" Com mais um ano de contrato com o Benfica, Mourinho trabalha em compasso de espera e vem planejando a próxima temporada pelo conjunto vermelho de olho no que o mercado de transferências posse lhe oferecer ao final da temporada europeia. O que conta a seu favor para que a situação tenha logo uma definição está na reformulação que se anuncia no Real Madrid após mais uma temporada sem títulos. Eliminada da Champions League nas quartas de final com duas derrotas para o Bayern de Munique, o clube é apenas o segundo colocado em La Liga. Líder isolado, o Barcelona tem 82 pontos e ostenta nove de vantagem para o rival da capital espanhola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mourinho Real Madrid retornar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão 23.04.26 12h28 mais esportes Carajás participa do Fórum promovido pelo CBC e difunde o handebol do Pará A equipe, que fomenta a modalidade no estado, cita a importância do evento na construção de um legado voltado ao esporte olímpico brasileiro 23.04.26 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 Futebol Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação 23.04.26 20h28 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 TABU Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 23.04.26 18h55