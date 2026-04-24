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José Mourinho entra na mira para retornar ao Real Madrid, diz jornal espanhol

A sinalização do interesse do gigante espanhol seria a chance do português voltar a comandar uma equipe com chances de títulos importantes

Estadão Conteúdo

O técnico José Mourinho pode estar muito próximo de marcar o seu retorno ao Real Madrid. Diante da insatisfação da diretoria e da torcida com o trabalho de Alvaro Arbeloa, o comandante português entrou definitivamente no radar do clube merengue, de acordo com o jornal espanhol As.

O periódico informa que, "Mourinho está aberto à ideia, embora esteja atualmente muito focado no Benfica e já trabalhando na próxima temporada". A sinalização do interesse do gigante espanhol seria a chance de voltar a comandar uma equipe com chances de títulos importantes e "mudaria tudo para o treinador".

Um outro ponto conta a favor de seu retorno à Espanha. A parte financeira. A cláusula que permite a Mourinho deixar o Benfica a custo zero expira dez dias após o último compromisso do clube português na temporada. Mesmo que o Real decida trazer o profissional após esse período, o noticioso espanhol informa que "o valor da transferência seria meramente simbólico".

Questionado em uma entrevista coletiva recente sobre a sua permanência em Portugal na próxima temporada, Mourinho alimentou a questão sobre a sua saída com uma resposta enigmática ao repórter. "E você, pode garantir que vai estar na RTP (emissora de TV portuguesa) no próximo ano?"

Com mais um ano de contrato com o Benfica, Mourinho trabalha em compasso de espera e vem planejando a próxima temporada pelo conjunto vermelho de olho no que o mercado de transferências posse lhe oferecer ao final da temporada europeia.

O que conta a seu favor para que a situação tenha logo uma definição está na reformulação que se anuncia no Real Madrid após mais uma temporada sem títulos. Eliminada da Champions League nas quartas de final com duas derrotas para o Bayern de Munique, o clube é apenas o segundo colocado em La Liga. Líder isolado, o Barcelona tem 82 pontos e ostenta nove de vantagem para o rival da capital espanhola.

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