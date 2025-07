Jornais destacam domínio do PSG e classificam atuação do Real como 'delírio coletivo'

A impressionante vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 0 sobre o Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes sacudiu a imprensa internacional, que não poupou críticas ao time espanhol e encheu de elogios a atuação dominante da equipe comandada por Luis Enrique. De forma unânime, os principais jornais esportivos da Europa e da América do Sul classificaram a atuação dos franceses como uma verdadeira aula de futebol.

Na Espanha, o As foi direto ao classificar a partida como um "suicídio coletivo" do Real Madrid. O jornal destacou os erros de Asensio e Rüdiger como determinantes para o colapso do time nos primeiros dez minutos e reconheceu que o PSG "jogou à vontade diante de um rival afundado". O Marca usou termos ainda mais duros: "banho de realidade" foi a manchete escolhida para ilustrar a diferença entre as equipes, enquanto se referia ao PSG como "Perfect Saint-Germain", exaltando o domínio técnico e tático da equipe francesa.

O Sport, também da Espanha, afirmou que o PSG "ensinou ao Real Madrid quem é o campeão da Europa", ressaltando que o time de Xabi Alonso sequer conseguiu fazer frente à proposta de jogo do adversário. O Mundo Deportivo foi na mesma linha e apontou que o Real pagou caro por seus erros defensivos e pelas decisões equivocadas do treinador, ao passo que elogiou a atuação coletiva dos franceses, que "passaram por cima" do gigante espanhol.

Na França, o entusiasmo foi evidente. O tradicional L'Équipe celebrou a vitória como "sensacional" e destacou o início avassalador do PSG, que precisou de menos de 30 minutos para encaminhar a vaga na decisão. Segundo o jornal, os parisienses agora têm em mãos a chance de conquistar o quinto título da temporada, diante do Chelsea, no domingo.

Na América do Sul, o argentino Olé definiu a partida como uma "lição de futebol" do PSG, e classificou a goleada como "histórica". Para o veículo, o time de Luis Enrique "segue imparável" e chega à final como franco favorito para conquistar o Mundial.

O PSG agora se prepara para enfrentar o Chelsea na final do Mundial de Clubes. O jogo acontecerá neste domingo, às 16h, no MetLife Stadium.