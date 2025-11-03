Jorginho e Carrascal viram desfalque e preocupam o técnico Filipe Luis no Flamengo

O volante Jorginho e o meio-campista colombiano Carrascal viraram motivo de preocupação para o técnico Filipe Luís no Flamengo nesta reta final de Campeonato Brasileiro e são desfalques quase certos da equipe carioca nos dois próximos compromissos da competição.

A dupla está entregue ao departamento médico e, neste período de recuperação, não deve estar em campo para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e também no final de semana, quando o desafio vai ser diante do Santos no Maracanã.

Jorginho sofreu uma lesão na coxa direita no encontro diante do Racing, em duelo que definiu a classificação da equipe carioca à final da Libertadores. O atleta iniciou imediatamente o tratamento intensivo e a expectativa é que esteja em campo na próxima semana. Já o colombiano Carrascal sofreu um edema ósseo na costela ainda no primeiro tempo da vitória de 3 a 0 sobre o Sport e teve de ser substituído.

Em meio a desfalques importantes, o treinador rubro-negro espera contar em breve com a volta de Éverton Cebolinha, que sofreu uma lesão no quadril. Com Pedro em recuperação de uma fratura no braço direito, Filipe Luís estuda ainda fixar um nome para o setor até a volta do titular. Plata e Bruno Henrique são os favoritos, enquanto Juninho surge como terceira opção.

Na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o time carioca se mantém na caça ao líder Palmeiras. O rubro-negro contabiliza 64 pontos e tem um a menos do que o adversário paulista. Além da disputa pelo título nacional, as duas equipes decidem a Copa Libertadores. A final está marcada para o dia 29 de novembro e vai ser realizada em Lima, capital do Peru.