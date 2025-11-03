Jorginho e Carrascal viram desfalque e preocupam o técnico Filipe Luis no Flamengo Volante e meio-campista ficam fora dos duelos pela reta final do Campeonato Brasileiro devido a lesões. Estadão Conteúdo 03.11.25 10h48 O volante Jorginho e o meio-campista colombiano Carrascal viraram motivo de preocupação para o técnico Filipe Luís no Flamengo nesta reta final de Campeonato Brasileiro e são desfalques quase certos da equipe carioca nos dois próximos compromissos da competição. A dupla está entregue ao departamento médico e, neste período de recuperação, não deve estar em campo para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e também no final de semana, quando o desafio vai ser diante do Santos no Maracanã. Jorginho sofreu uma lesão na coxa direita no encontro diante do Racing, em duelo que definiu a classificação da equipe carioca à final da Libertadores. O atleta iniciou imediatamente o tratamento intensivo e a expectativa é que esteja em campo na próxima semana. Já o colombiano Carrascal sofreu um edema ósseo na costela ainda no primeiro tempo da vitória de 3 a 0 sobre o Sport e teve de ser substituído. Em meio a desfalques importantes, o treinador rubro-negro espera contar em breve com a volta de Éverton Cebolinha, que sofreu uma lesão no quadril. Com Pedro em recuperação de uma fratura no braço direito, Filipe Luís estuda ainda fixar um nome para o setor até a volta do titular. Plata e Bruno Henrique são os favoritos, enquanto Juninho surge como terceira opção. Na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o time carioca se mantém na caça ao líder Palmeiras. O rubro-negro contabiliza 64 pontos e tem um a menos do que o adversário paulista. Além da disputa pelo título nacional, as duas equipes decidem a Copa Libertadores. A final está marcada para o dia 29 de novembro e vai ser realizada em Lima, capital do Peru. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Jorginho Carrascal Filipe Luis Bruno Henrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 03.11.25 7h00