Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e horário da série A do Brasileirão

Bragantino e Flamengo disputam nesta quarta-feira (08/06), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2022. A partida está programada para começar às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Bragantino x Flamengo?

A partida Bragantino x Flamengo pode ser assistida pelo streaming Premiere

Como Bragantino x Flamengo chegam para o jogo?

O Bragantino está na 15ª colocação do torneio, com dez pontos. Já o Flamengo, está em 11º lugar com 12 pontos.

FICHA TÉCNICA

Bragantino x Flamengo

Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Data/Horário: 08 de junho de 2022, 20h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Bruno Boschilia (Fifa/GO)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Kevin Lomónaco (Léo Ortiz), Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva (Raul), Eric Ramires e Praxedes (Hyoran); Artur, Helinho e Ytalo. TÉCNICO: Maurício Barbieri

Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Lázaro, Gabi e Pedro. TÉCNICO: Paulo Sousa

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)