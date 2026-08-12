Jogadores do Palmeiras lamentam tropeço, mas confiam em vaga no Paraguai: 'Sabemos o que fazer' Estadão Conteúdo 12.08.26 21h37 Com cara de poucos amigos e sem esconder a frustração, os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do Nubank Parque lamentando ceder o empate por 1 a 1 ao Cerro Porteño já nos acréscimos da etapa final. Apesar do decepcionante resultado, uma igualdade com sabor de derrota, mostraram confiança em classificação no Paraguai, daqui uma semana. "A gente sabe o que tem de fazer (na volta), as obrigações, mas fizemos um grande jogo, tentamos até o fim e fomos protagonistas, como tem de ser. É futebol, tem o jogo na casa deles e vamos da mesma forma, tentar dominar para buscar a vitória e seguir em busca desse título", afirmou o goleador Flaco Lopez, confiante em vaga e satisfeito com a apresentação. O autor do gol alviverde, apesar de confiante, não esconde que o adversário merece respeito e tem um bom grupo. "É uma equipe boa, que se defende muito bem, um time inteligente, com treinador ganhador como o nosso. Eles também jogam, têm muita garra, a gente deu a vida e levou um gol que não estava nos nossos planos. Vamos jogar de protagonista novamente lá, corrigir o que errou hoje e com apoio da torcida buscar o resultado e a classificação", disse. O grupo, mesmo abatido, estava na mesma sintonia do argentino. "Com certeza (é um empate com sabor de derrota), viemos em busca da vitória, que era a nossa meta em um jogo muito duro, no qual tivemos a expulsão e ficamos com uma a menos. Agora é continuar trabalhando e buscar classificação lá na casa deles", afirmou Vitor Roque, em situação inédita nos últimos anos, nos quais o Palmeiras sempre decidiu em casa pelas belas campanhas. "Um pouco complicado (essa situação), não fomos capazes de realizar uma boa campanha para decidir em casa e temos de trabalhar com humildade para buscar o resultado fora", repetiu o centroavante. Na próxima quarta-feira, Palmeiras e Cerro Porteño se encaram pela quarta vez no ano, todas nesta edição da Libertadores, e o alviverde tentará o primeiro triunfo - somou dois empates e um revés. "Libertadores é sempre difícil, um jogo mais truncado, mais físico, mas no meu ver a gente conseguiu competir bem, saiu na frente e acabamos tomando o gol no final. Temos mais 90 minutos, é corrigir os erros para fazer um grande jogo lá e buscar o objetivo que é a classificação", destacou Marllon Freitas. O volante não mostrou preocupação com o retrospecto contra no ano. "Acho que são detalhes, de três jogos dois foram empates e uma derrota. Lá, no primeiro turno (da fase de grupos) a gente fez um grande jogo, tivemos chances como hoje. Temos de corrigir o detalhe para voltar a vencer que é o mais importante." C Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Palmeiras vestiário Flaco López Vitor Roque Marllon Freitas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 FUTEBOL Remo: Símbolo do acesso à Série A, imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Baenão Imagem peregrina percorreu áreas do estádio em um momento de fé e agradecimentos de dirigentes e funcionários 13.08.26 12h52 FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Carlos Ferreira Surto de lesões musculares na Série A 13.08.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 Futebol Em 'franca recuperação', João Lucas deve voltar ao Remo ainda neste Brasileirão Lateral direito rompeu o ligamento do joelho na sexta rodada da competição. Estimativa é que volta aconteça antes do previsto 13.08.26 15h47 Futebol Remo garante 100% do passe de Marlon junto ao Cuiabá Negociação foi detalhada pelo clube mato-grossense nas redes sociais 13.08.26 16h22