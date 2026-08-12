Cruzeiro e Flamengo empatam em duelo decepcionante no Mineirão pelas oitavas da Libertadores Estadão Conteúdo 12.08.26 23h41 Em um jogo decepcionante, que não correspondeu às expectativas de um Mineirão lotado, Cruzeiro e Flamengo empataram, por 1 a 1, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta (19), no Maracanã, no Rio, e quem vencer garante vaga nas quartas da principal competição sul-americana. Novo empate vai levar a decisão para os pênaltis. Apesar da pressão imposta pelos quase 60 mil cruzeirenses presentes no Mineirão, o Flamengo começou o jogo como se estivesse no Maracanã. Com troca rápida de passes, a equipe da Gávea tentou pressionar desde o início. O técnico Leonardo Jardim optou por escalar um ataque mais 'leve' com Plata, Lino e Bruno Henrique. Mas o primeiro lance de perigo foi da equipe mineira. Aos seis minutos, Wesley surgiu por trás da zaga carioca e, na pequena área, desviou de forma incrível por cima do travessão de Rossi. Aos poucos, os times acertaram a marcação e o jogo ficou mais truncado. Aos dez minutos, Matheus Henrique fez falta dura em Bruno Henrique, levou cartão amarelo e está fora do jogo de volta semana que vem no Rio. O ritmo da partida voltou a ficar intenso, mas as equipes não conseguiam finalizar as jogadas criadas. Bastante acionado, Wesley foi o atacante mais perigoso. O Cruzeiro passou a pressionar mais a saída de bola do Flamengo, voltou a ser mais objetivo, e Arroyo levou perigo para Rossi, aos 32 minutos, com um chute de fora da área. Mas o talento dos jogadores flamenguistas não pode ser menosprezado. Aos 35, Arrascaeta roubou a bola na intermediária para a conclusão de Bruno Henrique, mas o chute mandou a bola por cima do travessão de Otávio. O primeiro tempo terminou com domínio do Flamengo. O Cruzeiro errou passes e apresentou buracos no campo defensivo, que não foram aproveitados pelo esquadrão carioca. O segundo tempo começou com o mesmo panorama. A diferença foi o aproveitamento do Cruzeiro, que no primeiro lance perigoso abriu o placar. Aos sete minutos, Arroyo caiu pela meia direita, deu lindo corte em Samuel Lino e bateu cruzado e colocado para superar Rossi: 1 a 0. O Flamengo buscou uma resposta rápida e Jorginho obrigou Otávio a fazer boa defesa, aos 13 minutos. Aos 18, foi a vez de Ayrton Lucas exigir defesa do goleiro cruzeirense. Aos 20 minutos, Léo Jardim mudou o esquema do Flamengo, ao colocar Paquetá e Pedro nos lugares de Arrascaeta e Bruno Henrique. E o empate saiu no minuto seguinte. Após cobrança de falta, Ortiz cabeceou na trave e Paquetá, no primeiro toque na bola, empatou. As equipes se revezaram no ataque. Kaio Jorge e Matheus Pereira tiveram chance de marcar para o Cruzeiro, enquanto Carrascal só não fez o gol da vitória do Flamengo por causa de nova defesa de Otávio. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 1 X 1 FLAMENGO CRUZEIRO - Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique (Zé Lucas), Gerson e Matheus Pereira; Arroyo (João Lucas), Kaio Jorge e Wesley (Kenji). Técnico: Artur Jorge. FLAMENGO - Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Paquetá); Gonzalo Plata (Varela), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Carrascal). Técnico: Leonardo Jardim. GOLS - Arroyo aos sete e Paquetá aos 21 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Matheus Henrique, Arrascaeta, Fabrício Bruno. ÁRBITRO - Yael Falcón Pérez (ARG). RENDA - R$ 5.009.250,50. PÚBLICO - 60.046 torcedores. LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). 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