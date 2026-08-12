Lei do ex? Júnior Rocha reencontra a Ferroviária no caminho do Paysandu pelo acesso

A velha “lei do ex” vai ganhar uma versão diferente na Série C. Em vez de um jogador reencontrar o clube onde brilhou, será o técnico Júnior Rocha quem estará diante de um antigo conhecido. Nesta segunda-feira (17), o treinador do Paysandu volta à Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, para enfrentar a Ferroviária, clube que comandou em 2024 e pelo qual conquistou o último acesso à Série B da carreira. O jogo vale pela 17ª rodada da competição.

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O reencontro acontece justamente em um momento decisivo da competição. Quarto colocado, com 26 pontos, o Paysandu precisa de mais uma vitória para se aproximar da pontuação considerada suficiente para garantir presença no quadrangular do acesso. Com dois a menos e o nono lugar, a Ferroviária também chega pressionada pela briga por uma vaga entre os oito primeiros.

A relação do treinador com o clube do interior paulista se deu em 2024, assumiu, durante a primeira fase da Série C, vindo para o lugar de Vinícius Bergantin. A mudança foi notável e, sob o comando dele, a Locomotiva terminou a primeira fase em terceiro lugar, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No quadrangular, a equipe manteve a regularidade e terminou na segunda colocação do grupo, com 10 pontos em seis partidas, garantindo o acesso à Série B.

Após o acesso, o "gabarito" de Junior Rocha subiu e o tornou um exímio conhecedor do atual formato da Série C. Pouco menos de dois anos depois, ele retorna à Fonte Luminosa, mas do outro lado da história. Desta vez, a missão é ajudar o Paysandu a repetir o caminho que ele já conhece.

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O reencontro, vale lembrar, acontece em meio a uma boa campanha do treinador em Belém. Desde a sua chegada ao Papão da Curuzu, Rocha dirigiu a equipe em 38 partidas, com 23 vitórias, cinco empates e 10 derrotas, além dos títulos do Campeonato Paraense e das Copas Norte e Verde.

Embora seja identificado também com o futebol paulista, o comandante é natural de São Leopoldo (RS) e possui amplo históricos por times como Luverdense (MT), Santa Cruz (PE), CRB (AL), Barra (SC), Ypiranga (RS), Figueirense (SC), Inter de Limeira (SP), Guarani (SP) e Caxias (RS).