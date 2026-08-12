Lei do ex? Júnior Rocha reencontra a Ferroviária no caminho do Paysandu pelo acesso Treinador do Paysandu comandou a Locomotiva no último acesso à Série B, em 2024, e agora volta à Fonte Luminosa em confronto que pode aproximar o Papão da próxima fase O Liberal 12.08.26 20h45 Junior Rocha vai reencontrar o time por qual conquistou o último acesso. (Jorge Luís Totti/Paysandu) A velha “lei do ex” vai ganhar uma versão diferente na Série C. Em vez de um jogador reencontrar o clube onde brilhou, será o técnico Júnior Rocha quem estará diante de um antigo conhecido. Nesta segunda-feira (17), o treinador do Paysandu volta à Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, para enfrentar a Ferroviária, clube que comandou em 2024 e pelo qual conquistou o último acesso à Série B da carreira. O jogo vale pela 17ª rodada da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O reencontro acontece justamente em um momento decisivo da competição. Quarto colocado, com 26 pontos, o Paysandu precisa de mais uma vitória para se aproximar da pontuação considerada suficiente para garantir presença no quadrangular do acesso. Com dois a menos e o nono lugar, a Ferroviária também chega pressionada pela briga por uma vaga entre os oito primeiros. A relação do treinador com o clube do interior paulista se deu em 2024, assumiu, durante a primeira fase da Série C, vindo para o lugar de Vinícius Bergantin. A mudança foi notável e, sob o comando dele, a Locomotiva terminou a primeira fase em terceiro lugar, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No quadrangular, a equipe manteve a regularidade e terminou na segunda colocação do grupo, com 10 pontos em seis partidas, garantindo o acesso à Série B. Após o acesso, o "gabarito" de Junior Rocha subiu e o tornou um exímio conhecedor do atual formato da Série C. Pouco menos de dois anos depois, ele retorna à Fonte Luminosa, mas do outro lado da história. Desta vez, a missão é ajudar o Paysandu a repetir o caminho que ele já conhece. VEJA MAIS Ítalo mira sequência do Paysandu fora de casa para encaminhar classificação na Série C Artilheiro bicolor na temporada, atacante destaca poder de reação da equipe e projeta dois jogos em São Paulo na reta decisiva da Série C Para os dois jogos da Série C, Paysandu ficará em um resort e não retorna a Belém Papão visa diminuir problemas de logísticas para dois jogos no interior paulista Paysandu mira pontos fora de casa para confirmar classificação na Série C Quarto colocado com 26 pontos, Papão enfrenta Ferroviária e Ituano antes de voltar a Belém para a última rodada da primeira fase O reencontro, vale lembrar, acontece em meio a uma boa campanha do treinador em Belém. Desde a sua chegada ao Papão da Curuzu, Rocha dirigiu a equipe em 38 partidas, com 23 vitórias, cinco empates e 10 derrotas, além dos títulos do Campeonato Paraense e das Copas Norte e Verde. Embora seja identificado também com o futebol paulista, o comandante é natural de São Leopoldo (RS) e possui amplo históricos por times como Luverdense (MT), Santa Cruz (PE), CRB (AL), Barra (SC), Ypiranga (RS), Figueirense (SC), Inter de Limeira (SP), Guarani (SP) e Caxias (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia série c 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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