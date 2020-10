Jogadora Fabiana anuncia gravidez do seu primeiro filho com cantor

Mais felizes que nunca, a jogadora de vôlei da Seleção Brasileira Fabiana Claudino e cantor e compositor Vinicius de Paula, mais conhecido como ViniGram, acabam de descobrir que serão papais. O casal surpreendeu a todos, com o anúncio feito pelo Instagram na manhã desta quarta-feira, 28, onde usaram a mesma foto, fofa e descontraída, mostrando o teste de gravidez.

"Deus não poderia ter nos dado presente mais divino que esse! Olho para minha vida e eu me sinto tão realizada, feliz", disse a bicampeã olímpica.

Casados há mais de dois anos, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leopoldina, em São Paulo, onde oficializaram a união com as bênçãos do Padre Marcelo Rossi, o casal está realizando o maior sonho da vida deles.

"E para vocês meus amigos: SIM, SEREMOS PAIS E EU TO FELIZ! NA VERDADE EU SOU O HOMEM MAIS FELIZ DO MUNDO", declara ViniGram.

O sexo ainda não foi revelado, e os dois estão ansiosos para descobrirem e escolherem o nome do primogênito, fruto de muito amor.

Netinho de Paula, um dos artistas mais queridos do país, e pai do ViniGram, se emociona ao falar sobre a chegada do neto.

"O fruto de duas pessoas que foram concebidas com muito amor, só pode gerar um anjo, anjo este que meu coração aguarda ansiosamente."