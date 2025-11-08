Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Jogador arremessa tênis para tirar a bola de rival no basquete universitário dos EUA

Estadão Conteúdo

Um episódio curioso marcou o jogo entre Maryland Terrapins e Georgetown Hoyas na sexta-feira, pela NCAA, a liga de basquete universitário dos Estados Unidos, em College Park, Maryland.

Myles Rice, armador do Maryland Terrapins, tentou roubar a bola do pivô Vince Iwuchukwu, do Hoyas, de uma forma diferente. Rice arremessou o próprio tênis na tentativa de parar a jogada do atleta adversário.

A atitude de Myles Rice não é proibida no basquete. No entanto, foi considerada pela arbitragem do jogo um ato antidesportivo. Assim, foi assinalada uma falta técnica do jogador do Maryland Terrapins.

O lance ocorreu no fim do primeiro tempo do duelo. O Georgetown Hoyas levou a melhor na partida, vencendo por 70 a 60.

Myles Rice foi um dos cestinhas do confronto, com 19 pontos. O armador está na NCAA desde o ano de 2021. O atleta tem passagens por outras equipes, como Washington State Cougars e Indiana Hoosiers.

