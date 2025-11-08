Jogador arremessa tênis para tirar a bola de rival no basquete universitário dos EUA Estadão Conteúdo 08.11.25 15h42 Um episódio curioso marcou o jogo entre Maryland Terrapins e Georgetown Hoyas na sexta-feira, pela NCAA, a liga de basquete universitário dos Estados Unidos, em College Park, Maryland. Myles Rice, armador do Maryland Terrapins, tentou roubar a bola do pivô Vince Iwuchukwu, do Hoyas, de uma forma diferente. Rice arremessou o próprio tênis na tentativa de parar a jogada do atleta adversário. A atitude de Myles Rice não é proibida no basquete. No entanto, foi considerada pela arbitragem do jogo um ato antidesportivo. Assim, foi assinalada uma falta técnica do jogador do Maryland Terrapins. O lance ocorreu no fim do primeiro tempo do duelo. O Georgetown Hoyas levou a melhor na partida, vencendo por 70 a 60. Myles Rice foi um dos cestinhas do confronto, com 19 pontos. O armador está na NCAA desde o ano de 2021. O atleta tem passagens por outras equipes, como Washington State Cougars e Indiana Hoosiers. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NCAA Maryland Terrapins Georgetown Hoyas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 08.11.25 7h00 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28