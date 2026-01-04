João Fonseca se lesiona, desiste do ATP de Brisbane e pode deixar o Top 30 O tenista brasileiro agora terá uma semana para se recuperar da lesão a tempo de participar do ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. Estadão Conteúdo 04.01.26 9h38 A estreia de João Fonseca na temporada não será neste domingo. O brasileiro sentiu uma lesão na região lombar e desistiu de participar do ATP de Brisbane, na Austrália, no qual era o sexto cabeça de chave. O jovem de 19 anos será substituído por um "lucky loser" na partida que estava agendada para a noite deste domingo, diante do americano Reilly Opelka, pela primeira rodada do ATP 250. Com a saída precoce, Fonseca poderá deixar o Top 30 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O ex-campeão do Next Gen ATP Finals iniciou o ano em sua melhor posição da carreira, em 24º lugar, mas como não defenderá os 125 pontos da conquista do ATP Challenger de Camberra, nesta mesma época no ano passado, e já aparece em 29º na lista. O tenista brasileiro agora terá uma semana para se recuperar da lesão a tempo de participar do ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. O torneio será realizado a partir de domingo (11), uma semana antes do início do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne. Depois do Aberto da Austrália, Fonseca participará da Copa Davis, atuando pelo Brasil contra o Canadá, e defenderá seu título no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Na sequência, disputará o Rio Open e os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Brisbane João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53