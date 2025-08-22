João Fonseca se diverte com Del Potro e Roddick e ganha 'parabéns' do público do US Open Estadão Conteúdo 22.08.25 9h18 João Fonseca teve um dia de aniversário diferente na quinta-feira. Em meio à preparação para o US Open, o tenista brasileiro esteve na quadra central ao lado de figuras como Juan Martín Del Potro e Andy Roddick e foi surpreendido com um "parabéns" gigante, com ajuda do público que quase lotou a Artur Ashe Stadium. "Hoje é o seu aniversário, João. E hoje vamos ver como seria cantar parabéns com ajuda de 23 mil pessoas", disse a apresentadora, antes de puxar um "Happy Birthday", com ajuda de Del Potro. Fonseca completou 19 anos na quinta, justamente no dia em que disputou uma exibição de "aquecimento" do US Open. Ele formou dupla com Del Potro e juntos venceram Roddick e o jovem americano Alex Michelsen. A partida consistiu num match tie-break, vencido por 11 a 9, em meio a outras exibições ao longo da noite. Durante sua partida, Fonseca se divertiu em quadra, fazendo Roddick correr e levantando risadas do público com gemidos exagerados a cada rebatida. Os tenistas usavam microfones durante a partida para poder conversar e brincar com o público durante as exibições. Antes de ir para a quadra, Fonseca recebeu uma surpresa da organização do torneio: uma bandeja de cupcakes com direto a velinhas, que ele assoprou para celebrar seu aniversário. "Eu queria comer todos, mas não posso", brincou o brasileiro. Ao longo do dia, Fonseca foi alvo de pequenas homenagens de entidades do tênis. Os perfis da Copa Davis e da Tennis TV publicaram nas redes sociais vídeos com alguns dos melhores momentos do brasileiro. Ao longo de 10 minutos, a Tennis TV selecionou o que chamou de "forehands supersônicos" do carioca. Ainda sem data definida para estrear no US Open, Fonseca vai enfrentar o sérvio Miomir Kecmanovic na primeira rodada. Atual número 44 do mundo, o brasileiro enfrentará justamente o 45º do ranking. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open João Fonseca parabéns COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 time alviverde Palmeiras dá sono, joga mal e avança na Libertadores graças à goleada no Peru Jogo no Allianz Parque acabou sem gols e ficou marcado por poucos lances 21.08.25 23h43