Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca se diverte com Del Potro e Roddick e ganha 'parabéns' do público do US Open

Estadão Conteúdo

João Fonseca teve um dia de aniversário diferente na quinta-feira. Em meio à preparação para o US Open, o tenista brasileiro esteve na quadra central ao lado de figuras como Juan Martín Del Potro e Andy Roddick e foi surpreendido com um "parabéns" gigante, com ajuda do público que quase lotou a Artur Ashe Stadium.

"Hoje é o seu aniversário, João. E hoje vamos ver como seria cantar parabéns com ajuda de 23 mil pessoas", disse a apresentadora, antes de puxar um "Happy Birthday", com ajuda de Del Potro.

Fonseca completou 19 anos na quinta, justamente no dia em que disputou uma exibição de "aquecimento" do US Open. Ele formou dupla com Del Potro e juntos venceram Roddick e o jovem americano Alex Michelsen. A partida consistiu num match tie-break, vencido por 11 a 9, em meio a outras exibições ao longo da noite.

Durante sua partida, Fonseca se divertiu em quadra, fazendo Roddick correr e levantando risadas do público com gemidos exagerados a cada rebatida. Os tenistas usavam microfones durante a partida para poder conversar e brincar com o público durante as exibições.

Antes de ir para a quadra, Fonseca recebeu uma surpresa da organização do torneio: uma bandeja de cupcakes com direto a velinhas, que ele assoprou para celebrar seu aniversário. "Eu queria comer todos, mas não posso", brincou o brasileiro.

Ao longo do dia, Fonseca foi alvo de pequenas homenagens de entidades do tênis. Os perfis da Copa Davis e da Tennis TV publicaram nas redes sociais vídeos com alguns dos melhores momentos do brasileiro. Ao longo de 10 minutos, a Tennis TV selecionou o que chamou de "forehands supersônicos" do carioca.

Ainda sem data definida para estrear no US Open, Fonseca vai enfrentar o sérvio Miomir Kecmanovic na primeira rodada. Atual número 44 do mundo, o brasileiro enfrentará justamente o 45º do ranking.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

US Open

João Fonseca

parabéns
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

SÉRIE B

Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário

Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário

21.08.25 15h59

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

Mais esportes

Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025

Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira

21.08.25 12h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.08.25 7h00

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

time alviverde

Palmeiras dá sono, joga mal e avança na Libertadores graças à goleada no Peru

Jogo no Allianz Parque acabou sem gols e ficou marcado por poucos lances

21.08.25 23h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda