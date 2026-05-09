João Fonseca lamenta oportunidades perdidas contra sérvio: 'Ele ficou mais solto e cresceu' Estadão Conteúdo 09.05.26 19h11 Eliminado na estreia do Roma Open, o brasileiro João Fonseca lamentou oportunidades desperdiçadas diante do sérvio Hamad Medjedovic neste sábado. Após vencer o primeiro set, o brasileiro não conseguiu aproveitar a instabilidade emocional do adversário, que chegou a quebrar a raquete, e levou a virada. O segundo set parecia favorável ao brasileiro até que, no oitavo game, Medjedovic buscou a quebra e chegou a 5/3 no placar. "Nas oportunidades eu tive de fazer meu saque, ele me fez jogar o ponto. Botou duas devoluções bem, depois errei duas direitas", afirmou Fonseca à ESPN. "São oportunidades que não posso perder, ainda mais no momento em que eu estava melhor na partida", completou o brasileiro, que agora acumula duas derrotas consecutivas. "O 'se' não existe, mas se eu fizesse meu saque, ele poderia ficar mais pressionado", disse Fonseca, que cumprimentou o sérvio de maneira fria ao final da partida. Durante o confronto, o brasileiro apontou que o adversário atrapalhou um de seus saques. "É isso que me machuca tanto. Eu poderia fazer ele pensar um pouco mais e ter ganho a partida", disse ele sobre ter desperdiçado as oportunidades. "Foi um momento que ele ficou mais solto e cresceu na partida." Após um vitória por WO em Madri seguida por duas eliminações seguidas, João Fonseca agora se prepara para a disputa de Roland Garros, a partir de 24 de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis João Fonseca Roma Open COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 futebol Torcedores do Palmeiras terão ponto de encontro e escolta para partida contra o Remo Medidas de segurança pública serão adotadas em Belém no domingo (10), dia da partida no Mangueirão 09.05.26 18h17 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00