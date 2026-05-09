João Fonseca lamenta oportunidades perdidas contra sérvio: 'Ele ficou mais solto e cresceu'

Eliminado na estreia do Roma Open, o brasileiro João Fonseca lamentou oportunidades desperdiçadas diante do sérvio Hamad Medjedovic neste sábado. Após vencer o primeiro set, o brasileiro não conseguiu aproveitar a instabilidade emocional do adversário, que chegou a quebrar a raquete, e levou a virada.

O segundo set parecia favorável ao brasileiro até que, no oitavo game, Medjedovic buscou a quebra e chegou a 5/3 no placar. "Nas oportunidades eu tive de fazer meu saque, ele me fez jogar o ponto. Botou duas devoluções bem, depois errei duas direitas", afirmou Fonseca à ESPN.

"São oportunidades que não posso perder, ainda mais no momento em que eu estava melhor na partida", completou o brasileiro, que agora acumula duas derrotas consecutivas.

"O 'se' não existe, mas se eu fizesse meu saque, ele poderia ficar mais pressionado", disse Fonseca, que cumprimentou o sérvio de maneira fria ao final da partida. Durante o confronto, o brasileiro apontou que o adversário atrapalhou um de seus saques.

"É isso que me machuca tanto. Eu poderia fazer ele pensar um pouco mais e ter ganho a partida", disse ele sobre ter desperdiçado as oportunidades. "Foi um momento que ele ficou mais solto e cresceu na partida."

Após um vitória por WO em Madri seguida por duas eliminações seguidas, João Fonseca agora se prepara para a disputa de Roland Garros, a partir de 24 de maio.