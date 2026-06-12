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João Fonseca inclui duplas no ATP de Halle como preparação para Wimbledon

A parceria recebeu um convite da organização e inicia sua trajetória já neste sábado (13)

Estadão Conteúdo
fonte

João Fonseca (Instagram @rolandgarros)

João Fonseca vai ampliar sua participação no ATP 500 de Halle, na Alemanha, ao disputar também a chave de duplas do torneio. Além da campanha na simples, o brasileiro entra em quadra na modalidade ao lado do alemão Daniel Altmaier, em mais uma etapa de preparação para a temporada de grama.

A parceria recebeu um convite da organização e inicia sua trajetória já neste sábado (13), diante da dupla formada pelo tcheco Petr Nouza e pelo austríaco Neil Oberleitner. O horário do confronto ainda será definido.

A presença nas duplas faz parte da estratégia da equipe do tenista brasileiro para acelerar a adaptação ao piso. A grama exige características específicas de movimentação e leitura de jogo, diferentes do saibro e das quadras duras, superfície em que João construiu a maior parte de sua evolução recente.

Esta não é a primeira experiência do carioca com sucesso na modalidade. Em fevereiro, no Rio Open, ele conquistou seu primeiro título em nível ATP nas duplas, jogando ao lado de Marcelo Melo, em campanha que marcou um dos pontos altos da temporada.

Em Halle, a dupla Fonseca/Altmaier terá caminho inicial no qualifying e, em caso de vitória, pode avançar para enfrentar os holandeses Sander Arends e David Pel, principais cabeças de chave da fase preliminar, ou a parceria formada por Robert Galloway e John Peers.

A competição na Alemanha também serve como preparação direta para Wimbledon, principal torneio da temporada de grama. João ainda está inscrito no ATP 250 de Eastbourne antes da disputa do Grand Slam londrino, que começa no fim de junho.

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