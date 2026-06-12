João Fonseca inclui duplas no ATP de Halle como preparação para Wimbledon A parceria recebeu um convite da organização e inicia sua trajetória já neste sábado (13) Estadão Conteúdo 12.06.26 19h47 João Fonseca (Instagram @rolandgarros) João Fonseca vai ampliar sua participação no ATP 500 de Halle, na Alemanha, ao disputar também a chave de duplas do torneio. Além da campanha na simples, o brasileiro entra em quadra na modalidade ao lado do alemão Daniel Altmaier, em mais uma etapa de preparação para a temporada de grama. A parceria recebeu um convite da organização e inicia sua trajetória já neste sábado (13), diante da dupla formada pelo tcheco Petr Nouza e pelo austríaco Neil Oberleitner. O horário do confronto ainda será definido. A presença nas duplas faz parte da estratégia da equipe do tenista brasileiro para acelerar a adaptação ao piso. A grama exige características específicas de movimentação e leitura de jogo, diferentes do saibro e das quadras duras, superfície em que João construiu a maior parte de sua evolução recente. Esta não é a primeira experiência do carioca com sucesso na modalidade. Em fevereiro, no Rio Open, ele conquistou seu primeiro título em nível ATP nas duplas, jogando ao lado de Marcelo Melo, em campanha que marcou um dos pontos altos da temporada. Em Halle, a dupla Fonseca/Altmaier terá caminho inicial no qualifying e, em caso de vitória, pode avançar para enfrentar os holandeses Sander Arends e David Pel, principais cabeças de chave da fase preliminar, ou a parceria formada por Robert Galloway e John Peers. A competição na Alemanha também serve como preparação direta para Wimbledon, principal torneio da temporada de grama. João ainda está inscrito no ATP 250 de Eastbourne antes da disputa do Grand Slam londrino, que começa no fim de junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tÊnis João Fonseca Halle COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 Carlos Ferreira Paixão e namoro inabaláveis 12.06.26 10h48 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47