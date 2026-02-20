Capa Jornal Amazônia
João Fonseca é eliminado por peruano em jogo tenso, e Brasil continua sem campeão do Rio Open

Estadão Conteúdo

João Fonseca se despediu da chave de simples do Rio Open nesta quinta-feira, em um jogo tenso contra o peruano Ignacio Buse, pelas oitavas de final. Derrotado por 2 a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 4/6, o carioca de 19 anos tinha o objetivo de ser o primeiro brasileiro campeão do torneio de sua terra natal, após eliminações na primeira rodada do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires.

A chuva atrapalhou a experiência dos torcedores que foram ao Jockey Club Brasileiro para assistir ao jogo. Quando o jogo estava prestes a começar, já com atraso, o temporal se intensificou e forçou os espectadores a deixaram a quadra Guga Kuerten, que tem apenas um setor coberto, o VIP.

A partida anterior da quadra principal, entre o argentino Thomas Etcheverry e o lituano Vilius Gaubas, estava no final quando começou a primeira pancada de chuva. O jogo teve de ser interrompido no momento em que Etcheverry estava a um game de fechar o segundo set. Após a paralisação, ele perdeu o game, mas venceu o seguinte e fechou em 6/4.

Ao fim da vitória do argentino, a entrada daqueles com ingressos para a sessão seguinte, com Fonseca em quadra, foi liberada. Poucos minutos depois, contudo, o volume de água voltou a aumentar e, mesmo vestidos com capas de chuvas fornecidas pelo evento, os torcedores tiveram de deixa a arena. O duelo começou perto das 21h40.

Apesar de a chuva ter assustado parte do público, a arquibancada estava bastante cheia, com apenas alguns espaços vazios. Os presentes viram um confronto bastante duro para o brasileiro. No início, o saque não encaixou como nas outras partidas do campeonato. Ele sofreu com as boas devoluções do peruano e teve dificuldades em confirmar o serviço, mas ganhou confiança ao acertar uma bola curta e fechou o game com um ace.

Em seu segundo serviço, Fonseca viveu novos momentos de tensão e cometeu erros. Mostrou, contudo, que estava forte mentalmente para reagir e conseguiu vencer o game, antes de ver o adversário fazer o mesmo. No sexto game, pouco sofreu para confirmar o saque e deixar o set em 3/3.

O duelo continuou sem quebras e chegou ao 11º game. Pela primeira vez, o carioca começou pontuando no serviço adversário. Daí construiu a quebra que o colocou em vantagem de 6/5 para, em sequência, fechar a parcial.

No segundo set, o brasileiro não manteve o ritmo, viu Buse crescer na partida e foi quebrado no segundo game. O peruano confirmou o saque e manteve-se em vantagem. Quando perdia a parcial por 3/1, Fonseca ficou perto de buscar a quebra, mas penou na defesa dos saques adversário e não conseguiu.

O jogo ficou mais tenso. Buse estava muito firme nas devoluções e dava trabalho ao tenista da casa, porém não o suficiente para quebrá-lo novamente. De qualquer forma, também não foi quebrado e conseguiu liquidar o set em 6/3.

Fonseca voltou para o terceiro set sacando e cometendo erros, mas se recuperou para confirmar o saque. Mais falhas e decisões erradas permitiram que o peruano quebrasse o serviço do brasileiro, mais uma vez no segundo game.

Entre maus e bons momentos, o jovem tenista continuava recebendo apoio da torcida. O nervosismo, porém, materializava-se dentro e fora de quadra. Torcedores chegaram a ser repreendidos por comportamento inadequado. Foi só no sétimo game que Fonseca demonstrou reação para alcançar uma quebra, chegando a abrir 30 a 0, mas permitiu que Buse virasse. Confirmou o seguinte, mas não conseguiu a quebra que precisava para continuar vivo.

Palavras-chave

tênis

Rio Open

João Fonseca
