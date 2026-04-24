Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca avança à terceira rodada do Madrid Open após desistência de Cilic

Aos 19 anos, esta será a terceira participação de João Fonseca no Madrid Open, a primeira como cabeça de chave

Estadão Conteúdo
fonte

João Fonseca (Instagram @mutuamadridopen)

João Fonseca avançou de maneira automática à terceira rodada do Madrid Open após o croata Marin Cilic abandonar a competição. A decisão foi anunciada pela organização do torneio nesta sexta-feira, 24, a poucas horas do início da partida. O motivo da desistência do tenista de 37 anos (número 51 do ranking e ex-top 3) não foi especificado.

Como era cabeça de chave, João Fonseca não disputou a primeira fase. O carioca aguarda o resultado do confronto entre o espanhol Rafael Jodar e o australiano Alex de Minaur (AUS) para conhecer o seu adversário. O confronto deve acontecer no domingo, ainda sem horário definido.

Aos 19 anos, esta será a terceira participação de João Fonseca no Madrid Open, a primeira como cabeça de chave. Em 2024, ele foi eliminado pelo britânico Cameron Norrie e, no ano passado, acabou derrotado pelo americano Tommy Paul.

Fonseca ocupa atualmente a 31ª posição do ranking mundial e está em momento de ascensão na temporada. O carioca protagonizou duelos equilibrados contra atletas da primeira prateleira do tênis mundial, como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

"Foram duas semanas muito boas, com bons resultados contra bons jogadores. Derrotas difíceis, mas onde eu consegui fazer bons jogos. Venho para cá com bastante confiança e, depois de um tempo prejudicado por falta de ritmo e lesão, consegui concretizar o meu nível de jogo", afirmou o tenista, em entrevista recente à ESPN.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

João Fonseca

avança

Madrid Open
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

baixas

Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro

O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha

24.04.26 13h29

futebol

Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C

Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia

24.04.26 12h52

futebol

Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil

Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão

23.04.26 14h44

Preocupação

Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro

Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames

23.04.26 14h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

lembrança

Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa'

Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental

24.04.26 9h58

baixas

Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro

O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha

24.04.26 13h29

SHAPE

Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia

Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7

24.04.26 0h06

Futebol

Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C

Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação

23.04.26 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda