João Fonseca avança à terceira rodada do Madrid Open após desistência de Cilic Aos 19 anos, esta será a terceira participação de João Fonseca no Madrid Open, a primeira como cabeça de chave Estadão Conteúdo 24.04.26 15h17 João Fonseca (Instagram @mutuamadridopen) João Fonseca avançou de maneira automática à terceira rodada do Madrid Open após o croata Marin Cilic abandonar a competição. A decisão foi anunciada pela organização do torneio nesta sexta-feira, 24, a poucas horas do início da partida. O motivo da desistência do tenista de 37 anos (número 51 do ranking e ex-top 3) não foi especificado. Como era cabeça de chave, João Fonseca não disputou a primeira fase. O carioca aguarda o resultado do confronto entre o espanhol Rafael Jodar e o australiano Alex de Minaur (AUS) para conhecer o seu adversário. O confronto deve acontecer no domingo, ainda sem horário definido. Aos 19 anos, esta será a terceira participação de João Fonseca no Madrid Open, a primeira como cabeça de chave. Em 2024, ele foi eliminado pelo britânico Cameron Norrie e, no ano passado, acabou derrotado pelo americano Tommy Paul. Fonseca ocupa atualmente a 31ª posição do ranking mundial e está em momento de ascensão na temporada. O carioca protagonizou duelos equilibrados contra atletas da primeira prateleira do tênis mundial, como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. "Foram duas semanas muito boas, com bons resultados contra bons jogadores. Derrotas difíceis, mas onde eu consegui fazer bons jogos. Venho para cá com bastante confiança e, depois de um tempo prejudicado por falta de ritmo e lesão, consegui concretizar o meu nível de jogo", afirmou o tenista, em entrevista recente à ESPN. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis João Fonseca avança Madrid Open COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 Futebol Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação 23.04.26 20h28