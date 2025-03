Jayson Tatum deixa jogo com lesão, Celtics derrotam Kings e emplacam 6ª vitória seguida na NBA

O Boston Celtics manteve o embalo nesta temporada regular da NBA ao fazer mais uma vítima. Na noite desta segunda-feira, a franquia se impôs fora de casa e derrotou o Sacramento Kings por 113 a 95, em partida realizada no Golden 1 Center, e continua na cola do líder Cleveland Cavaliers na Conferência Leste. A baixa da noite, no entanto, ficou por conta da lesão de Jayson Tatum.

O ala-pivô torceu o tornozelo no terceiro quarto, caiu sentindo muitas dores e não retornou para o término do confronto. Destaque da equipe enquanto esteve em quadra, Tatum foi o cestinha da partida ao anotar 25 pontos, pegou sete rebotes e ainda deu oito assistências.

No lance da contusão, o jogador do Celtics disputou a bola com Domantas Sabonis após uma tentativa de cesta tripla. Ele ainda fez os dois arremessos (converteu um) e depois deixou a partida.

"Eu não vi a jogada, mas ele parece estar bem", afirmou Joe Mazzulla, treinador dos Celtics. Ele exaltou a concentração de seu atleta que ainda teve forças para cobrar os lances livres da infração que sofreu. "Ele não se abateu pelas dores da contusão e nos ajudou."

Sobre o desfalque, o comandante afirmou que agora é esperar os exames para avaliar a gravidade. "Perguntei ao Tatum como estava se sentindo e ele fez um sinal afirmativo. Faremos tudo para que ele melhore logo", completou.

Envolvido no polêmico lance que gerou a saída de Tatum, Domantas Sabonis também se destacou no duelo. Segundo maior pontuador de sua equipe (DeMar DeRozan anotou 20), o pivô dos Kings cravou um "double-double" com 16 pontos e 17 rebotes.

Ao contrário dos Celtics, que estão em posição confortável na classificação no lado Leste (segundo colocado), a franquia de Sacramento briga por uma vaga nos playoffs. Com o revés registrado em seus domínios, a equipe figura em nono lugar da Conferência Oeste.

Quem também esteve em quadra nesta rodada da NBA foi o Los Angeles Lakers, que visitou o Orlando Magic e acabou sendo derrotado pelos anfitriões por 118 a 106, em confronto realizado no Kia Center.

Em jornada inspirada, a dupla Franz Wagner e Paolo Banchero comandou o time da casa e, juntos, fizeram 62 pontos. Além de artilheiro da equipe (32) Wagner ainda se notabilizou pelo total de assistências: nove

Do outro lado, Doncic também mostrou a eficiência de sempre (também fez 32 pontos) e contou com o apoio do veterano LeBron James (24). A defesa, porém, acabou comprometendo a atuação do conjunto de Los Angeles.

Insatisfeito com a atuação de sua equipe no final do jogo, o técnico JJ Redick mandou um recado a seus comandados. "Não fomos capazes de sustentar o mesmo nível de intensidade com que começamos a partida. Há alguns jogadores, talvez por estarem fora da escalação, que parecem cansados. Temos de voltar a ser quem somos", disse o comandante após a terceira derrota seguida.

Na tabela, o conjunto de Los Angeles aparece no quarto posto com 43 vitórias, mesmo número de triunfos do Memphis Grizzlies, quinto colocado no Oeste. Já o Orlando Magic figura na oitava posição da outra Conferência.

Confira os resultados da noite desta segunda:

Indiana Pacers 119 x 103 Minnesota Timberwolves Orlando Magic 118 x 106 Los Angeles Lakers Washington Wizards 104 x 112 Toronto Raptors Brooklyn Nets 101 x 120 Dallas Mavericks New Orleans Pelicans 112 x 99 Philadelphia 76ers Denver Nuggets 119 x 129 Chicago Bulls Phoenix Suns 108 x 106 Milwaukee Bucks Sacramento Kings 95 x 113 Boston Celtics

Acompanhe os jogos da noite desta terça:

Charlotte Hornets x Orlando Magic Detroit Pistons x San Antonio Spurs Miami Heat x Golden State Warriors New York Knicks x Dallas Mavericks Houston Rockets x Atlanta Hawks Utah Jazz x Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder