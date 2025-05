Jacobo Ramón marca no fim, Real vira sobre o Mallorca e adia definição do título do Espanhol

Com requintes de crueldade, o Real Madrid venceu o Mallorca de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela rodada 36 do Campeonato Espanhol, e adiou a definição da competição. Jacobo Ramón decretou o triunfo com um gol nos acréscimos e tirou o título do Barcelona, que já comemorava a conquista antecipada do torneio de camarote.

O resultado levou o time merengue aos 78 pontos na classificação. Nesta quinta-feira, o clube catalão, que ostenta 82 na tabela, enfrenta a equipe do Espanyol, no complemento da rodada. Em caso de vitória, a equipe azul e grená garante a volta olímpica.

O consagrado técnico Carlo Ancelotti, que acertou sua saída para comandar a seleção brasileira, agora torce por uma derrota do Barça para continuar alimentando as remotas chances de conquistar um título pelo gigante espanhol. De saída para a seleção brasileira, ele comanda o Real somente até o final do torneio nacional.

O histórico da partida registrou um verdadeiro massacre da equipe anfitriã. Valjent abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo enquanto Mbappé empatou o duelo. A pressão pela virada só terminou no último minuto do jogo, aos 49, com gol de Jacobo Ramón.

Após sofrer o gol, o Real jogou o tempo todo no campo do adversário. No entanto, a falta de capricho no momento de finalizar as jogadas acabou comprometendo a vitória em casa.

Com um time recheado de desfalques, os anfitriões até tiveram o primeiro bom momento do duelo. Após assistência de Arda Güler, Endrick conduziu o lance e chutou firme para a boa defesa de Leo Roman.

No entanto, pressionado pela necessidade de vitória, o time do técnico Carlo Ancelotti viu a situação piorar. Vajlent teve espaço na área e arriscou um belo arremate de esquerda para colocar a equipe visitante em vantagem com apenas dez minutos de confronto.

A partir daí, o duelo foi um verdadeiro jogo de ataque contra defesa por parte do Real Madrid. A equipe merengue empilhou chances de empatar o confronto e perdeu oportunidades claras com Modric, Belligham e Mbappé.

A etapa complementar apresentou um domínio ainda mais intenso do Real Madrid, que acuou o Mallorca em seu campo de defesa, e aplicou uma verdadeira blitz na busca pelo gol de empate. De tanto insistir o 1 a 1 veio pelos pés de Mbappé. O camisa nove recebeu na esquerda da grande área, passou pela marcação e igualou o marcador aos 22 minutos.

O fim do jogo foi dramático. O Mallorca concentrou todos os seus jogadores à frente de sua área e armou um verdadeiro bloqueio diante da pressão do Real. No último lance, veio o gol redentor. Após uma bola jogada na área, Jacobo Ramón emendou um sem-pulo e garantiu a vitória de 2 a 1 levando os torcedores à loucura nas arquibancadas.

Os dois times voltam a campo pela penúltima rodada da competição no próximo fim de semana. No domingo, a equipe da capital espanhola visita o Sevilla no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. No mesmo dia, o Mallorca conta com o apoio de sua torcida no Iberostar para enfrentar o Getafe.

Confira os resultados desta quinta-feira do Campeonato Espanhol

Alavés 1 x 0 Valência Villarreal 3 x 0 Leganés