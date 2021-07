Itália x Espanha: saiba onde assistir e as prováveis escalações da semifinal da Eurocopa

Chegou a hora de conhecermos o primeiro finalista da Eurocopa. Nesta terça-feira, Itália e Espanha se enfrentam pelas semifinais da competição para saber quem disputará o troféu no próximo domingo. A partida acontece no Estádio de Wembley, em Londres, às 16h (de Brasília).

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa

ITÁLIASensação da competição, a Itália chega para a semifinal da Eurocopa com cinco vitórias em cinco jogos e somente dois gols sofridos. Sem perder um jogo desde 2018, o time de Roberto Mancini, que ficou de fora da última Copa do Mundo, busca chegar à decisão do torneio continental.

Antes da partida, o treinador da Azzurri elogiou a última atuação de sua equipe, contra a Bélgica, e disse que poderia ter marcado mais. No entanto, Mancini pregou respeito ao adversário e disse que "quanto mais longe, mais difícil".

- Marcamos dois gols contra a Bélgica e poderíamos ter marcado mais. Penso que a vitória foi totalmente merecida. A Espanha é a próxima, mas quanto mais progride, mais difícil se torna - disse Roberto Mancini.

ESPANHADepois de um início preocupante, com apenas um gol marcado nas duas primeiras rodadas, a Espanha se recuperou, jogou bem e convenceu. Com três títulos da Eurocopa, a Fúria busca o tetracampeonato para isolar-se como a seleção com mais conquistas da competição.

Antes do jogo, Luis Enrique disse que está orgulhoso pela campanha de sua equipe e falou que os espanhóis não pensam em outra coisa a não ser chegar à final e ser campeão.

- Estamos muito orgulhosos. Seria ridículo pensar que nós, ou qualquer um dos semifinalistas, assinaríamos para chegar tão longe agora. Todos nós queremos chegar à final e vencer - disse Luis Enrique.

+ Duelos LANCE! Quem é melhor: Itália ou Espanha? Escolha e vote por posição!

FICHA TÉCNICA

Itália x EspanhaEurocopa - Semifinal

Data e horário: 06/07/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Felix Brych (ALE)Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE)Transmissão: TV Globo e SporTV

+ Messi, CR7, Romário… Veja 20 astros do futebol mundial que jogaram Olimpíadas

Estádio de Wembley está pronto para as semifinais (Foto: AFP)

PROVÁVEIS TIMES

ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson Palmieri; Barella, Jorginho e Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne.

ESPANHA (Técnico: Luis Enrique)Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte e Jordi Alba; Koke, Busquets e Pedri; Gerard Moreno, Morata e Dani Olmo.