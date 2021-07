Itália vence a Bélgica em jogo quente e avança às semifinais da Eurocopa

Em uma partida emocionante, a Eurocopa encontrou mais uma seleção classificada para as semifinais. A Itália venceu, nesta sexta-feira, a Bélgica por 2 a 1, com gols de Barella e Insigne, enquanto Lukaku marcou o único gols dos belgas.

ABRIU O PLACAR

A Itália conseguiu criar chances melhores de ataque no início da partida desta sexta-feira, e teve um gol anulado 14 minutos de jogo. Assim, aos 31 minutos, Nicolò Barella aproveitou um erro na saída de bola da Bélgica para marcar o primeiro gol do confronto.

GOLAÇO​

Perto do final da primeira etapa, aos 44 minutos, a Itália conseguiu ampliar a sua vantagem no placar. A jogada de ataque foi criada para deixar o espaço livre para Lorenzo Insigne, que acertou uma bela finalização 'chapada' no ângulo.

DIMINUIU

Logo após o segundo gol dos italianos, a Bélgica conseguiu a chance de diminuir a vantagem de seus adversários. Um pênalti foi assinalado pelo árbitro, e depois foi confirmado pelo VAR. Na cobrança, Romelu Lukaku colocou a bola dentro da rede.

JOGO QUENTE

Durante toda a segunda etapa, o jogo mostrou uma grande veia ofensiva por parte das duas seleções. A Bélgica perdeu grandes chances, principalmente uma de Lukaku salva por Spinazzola, enquanto os italianos também criaram chances de perigo. Ainda assim, o placar de 2 a 1 permaneceu até o apito final, classificando a Itália.

SEQUÊNCIA

A Itália enfrentará a Espanha na semifinal da Eurocopa nesta terça-feira. A Bélgica, por sua vez, despede-se da competição.