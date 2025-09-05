Itália brilha no 2º tempo, goleia Estônia e reage nas Eliminatórias; França estreia com vitória Estadão Conteúdo 05.09.25 18h18 Em jogo que marcou a estreia do técnico Gennaro Gattuso e com um segundo tempo arrasador, a Itália deu um alento ao seu torcedor nesta sexta-feira, em Bérgamo, ao golear a Estônia por 5 a 0, iniciando uma reação em busca da classificação no Grupo I das Eliminatórias da Europa. Com um gols de Kean, Retegui (2), Rapadori e Bastoni, o time azul se mantém vivo. O resultado deixa os italianos com seis pontos em três partidas e em terceiro lugar. Israel, que superou a Moldávia por 4 a 0 nesta rodada, ostenta o segundo posto com nove pontos e um confronto a mais, enquanto a Noruega lidera a chave com 100% de aproveitamento em quatro partidas. Pela chave D, a França, que fez a sua estreia no torneio, cumpriu o seu papel. O time do técnico Didier Deschamps derrotou a Ucrânia por 2 a 0 e somou seus primeiros três pontos. Pelo regulamento, os campeões de cada grupo asseguram vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. Os 12 segundo colocados vão precisar disputar um playoff a fim de tentar garantir um lugar na competição que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, a Itália, que esteve ausente das duas últimas duas Copas do Mundo, tenta mudar o histórico das últimas eliminatórias para, então, voltar a figurar em um Mundial. O próximo compromisso dos italianos acontece nesta segunda-feira, quando a Azzurra visita Israel num confronto direto pela segunda posição da chave. A Itália iniciou o confronto se lançando ao ataque e dominou o rival sem maiores dificuldades. A equipe do técnico Gennaro Gattuso chegou a ter 80% de posse bola. Com 15 minutos de partida os italianos já tinham criado duas chances claras de abrir o placar. Diante da pressão dos anfitriões, o goleiro Hein logo ganhou o status de destaque da partida. Na melhor oportunidade dos anfitriões, ele primeiro espalmou um chute de Zaccagni e no rebote fez nova intervenção em finalização de Dimarco no rebote. A falta de efetividade dos italianos, porém, deu um tom de apreensão no decorrer do primeiro tempo. Politano e Kean perderam oportunidades incríveis de estufar a rede. Nos acréscimos, Retegui ainda carimbou o travessão em bela cabeçada. Com o 0 a 0, que persistiu até o intervalo da partida, a torcida começou a se impacientar. No segundo tempo, a sorte começou a mudar logo aos 12 minutos. Dimarco cruzou da esquerda, Retegui fez o desvio na trajetória da bola e Kean, bem posicionado, subiu de cabeça para abrir o marcador enlouquecendo a torcida. A Estônia se descontrolou e foi vazada mais duas vezes em um intervalo de dois minutos. Aos 23, Raspadori serviu a Retegui que chutou rasteiro e aumentou o placar. Praticamente na sequência, Politano fez um cruzamento e Raspadori cabeceou aumentando para 3 a 0. Retegui transformou a vitória em goleada fazendo mais um e Bastoni fechou a conta nos acréscimos em 5 a 0. FRANÇA ESTREIA NAS ELIMINATÓRIAS COM VITÓRIA Em compromisso que marcou a sua estreia no Grupo D das Eliminatórias da Europa, a França fez valer o seu favoritismo e venceu a Ucrânia por 2 a 0, em partida realizada em Bialystok, na Polônia. Olise e Mbappé foram os artilheiros do duelo. O primeiro gol saiu no início do primeiro tempo. Barcola recebeu na esquerda, aproveitou o descuido na marcação e fez o cruzamento. Com oportunismo, Olise se infiltrou na área e bateu de perna esquerda para fazer 1 a 0. Já na etapa final, Mbappé decretou o triunfo. Ele recebeu lançamento de Tchouaméni, se livrou do marcador e definiu a partida: 2 a 0. No outro jogo da rodada, a Islândia aplicou um 5 a 0 sobre o Azerbaijão, também fez três pontos, e assumiu a liderança da chave D pelo critério de saldo de gols. Confira os resultados do dia nas Eliminatórias Europeias: Grupo B Eslovênia 2 x 2 Suécia Suíça 4 X 0 Kosovo Grupo C Grécia 5 X 1 Belarus Dinamarca 0 X 0 Escócia GRUPO D Islândia 5 x 0 Estônia Ucrânia 0 x 2 França Grupo I Itália 5 x 0 Estônia Moldávia 0 x 4 Israel Grupo L Ilhas Faroe 0 X 1 Croácia Montenegro 0 X 2 República Checa. 