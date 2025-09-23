Ídolo do tênis de mesa no Brasil, Hugo Hoyama sofre infarto e se recupera na UTI Segundo boletim médico, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio Estadão Conteúdo 23.09.25 16h13 Hugo Hoyama (Foto: Saeed KhanAFP) Ícone do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama está hospitalizado desde o dia 12 de setembro no Hospital do Coração (Hcor) após sofrer um infarto. O ex-atleta foi submetido à cirurgia e está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo boletim médico, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio e passou por um procedimento de revascularização. "O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem", diz texto do boletim médico. Cindy Harada, mulher do atleta, vem acompanhando todo o processo de recuperação e comentou sobre o estado de saúde de Hoyama em entrevista ao ge.com. "Ele passou por uma cirurgia programada de revascularização do miocárdio. Acabei de visitá-lo. Ele está bem. Sob os cuidados da equipe médica do doutor Fábio Jatene", afirmou. Ainda segundo o comunicado, o ex-competidor de 56 anos está reagindo bem, mas ainda não existe uma data para que ele receba alta hospitalar. Um dos maiores nomes da modalidade no Brasil, Hugo Hoyama é o mesatenista com mais medalhas de ouro conquistadas nos Jogos pan-americanos. Além dos dez ouros, ele ganhou ainda uma prata e quatro bronzes nas sete edições de que participou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa Hugo Hoyama infarto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe 23.09.25 18h54 SÉRIE B Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando 23.09.25 18h10 SÉRIE B 'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Voltaço Lateral azulino reconhece atuação abaixo contra o Atlético-GO e projeta reação na Série B 23.09.25 16h37 FUTEBOL Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa 23.09.25 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 24.09.25 0h14 Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana 24.09.25 0h13 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29