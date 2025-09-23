Ídolo do tênis de mesa no Brasil, Hugo Hoyama sofre infarto e se recupera na UTI

Ícone do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama está hospitalizado desde o dia 12 de setembro no Hospital do Coração (Hcor) após sofrer um infarto. O ex-atleta foi submetido à cirurgia e está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo boletim médico, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio e passou por um procedimento de revascularização.

"O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem", diz texto do boletim médico.

Cindy Harada, mulher do atleta, vem acompanhando todo o processo de recuperação e comentou sobre o estado de saúde de Hoyama em entrevista ao ge.com.

"Ele passou por uma cirurgia programada de revascularização do miocárdio. Acabei de visitá-lo. Ele está bem. Sob os cuidados da equipe médica do doutor Fábio Jatene", afirmou.

Ainda segundo o comunicado, o ex-competidor de 56 anos está reagindo bem, mas ainda não existe uma data para que ele receba alta hospitalar.

Um dos maiores nomes da modalidade no Brasil, Hugo Hoyama é o mesatenista com mais medalhas de ouro conquistadas nos Jogos pan-americanos. Além dos dez ouros, ele ganhou ainda uma prata e quatro bronzes nas sete edições de que participou.