Ídolo corintiano, Romarinho chega ao Vitória para tentar salvar o time do rebaixamento

Toda vez que o assunto é Libertadores, o corintiano não esquece de Romarinho, autor do gol de empate na casa do Boca Juniors, por 1 a 1, na final de 2012. Quase todo ano nos planos da diretoria alvinegra por um possível retorno, o experiente atacante foi oficializado nesta sexta-feira no Vitória.

Contratado em definitivo pelo clube baiano, após ser aprovado nos exames médicos e nos testes físicos, Romarinho terá a missão de ajudar com seus gols a salvar a equipe do rebaixamento no Brasileirão. O atacante estava há 11 anos no futebol da Arábia Saudita e assina com um clube na 17ª colocação, abrindo a zona de queda.

"Romarinho chega em definitivo ao Vitória após 11 anos atuando no futebol árabe. O atacante foi submetido aos exames médicos e testes físicos e nesta sexta-feira (18), oficialmente, o Rubro-Negro anuncia a contratação do atacante de 34 anos", anunciou o Vitória.

O contrato de Romarinho com o Vitória terá duração de um ano, até julho de 2026. Desde quinta-feira em Salvador, o jogador participou de um treinamento individualizado sob comando do preparador físico César Mendes nesta sexta-feira, mas não estreia diante do Red Bull Bragantino, no domingo, no Barradão.

A contratação de Romarinho tem ligação com o Corinthians. O atacante trabalhou com o técnico Fábio Carille no clube paulista (onde ficou entre 2012 e 2014), - e também no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, no qual brilhou. Foi justamente o comandante, atualmente no Vitória, quem sugeriu sua chegada.

O atacante desembarcou em Salvador respaldado pelos 201 gols anotados e as 57 assistências no mundo árabe, entre Al-Jaish do Catar, Al-Jazira dos Emirados Árabes, Al-Ittihad e Neom, ambos da Arábia Saudita, e por último o Al-Rayyan, também do Catar. O maior destaque foi com a camisa do Al-Ittihad, onde ganhou muitos títulos e idolatria (fez 105 gols e deu 29 assistências). Com apenas 10 bolas nas redes adversárias no Brasileirão, o Vitória precisa melhorar seu rendimento ofensivo para sair da degola e Romarinho já chega badalado.