Hyoran e Dodô viram dúvidas do Atlético-MG para o duelo contra o Sport-PE

O Atlético-MG não sabe se poderá contar com dois jogadores que estiveram no duelo contra o Remo,pela Copa do Brasil, quando o Galo venceu os paraenses por 2 a 0, pela terceira fase da competição.

O meia Hyoran, autor de um dos gols alvinegros, saiu de campo com dores no tornozelo direito. Após exames mais detalhados, foi constatada uma entorse no local, o que pode tirá-lo do jogo contra o Sport-PE, domingo, 6 de junho, pelo Brasileirão.

Hyroan será reavaliado nesta sexta-feira, 4, para verificar suas condições de jogo. Outra dúvida para o confronto com os pernambucanos é do lateral-esquerdo Dodô, que também saiu do gramado do Baenão, em Belém, com dores no tornozelo. Durante a partida, recebeu atendimento médico.

O jogador usou sua conta no Twitter para tranquilizar a torcida.

-Apesar do susto no primeiro tempo, não foi nada grave no tornozelo. Já vou começar a fisioterapia agora a noite-postou. O Galo volta a campo no domingo, às 20h30, contra o Sport, em Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.