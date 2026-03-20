Hugo Souza é convocado por Ancelotti para amistosos da seleção contra a França e a Croácia Hugo foi peça importante nas conquistas do Paulistão e Copa do Brasil, em 2025, e da deste ano da Supercopa Rei. Estadão Conteúdo 20.03.26 13h23 Hugo Souza (Ettore Chiereguini / AGIF - Agência de Fotografia / Estadão) A CBF anunciou nesta sexta-feira, 20, a convocação do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França, no dia 26, e Croácia, 31, em Boston e Orlando, respectivamente. O jogador substitui Alisson, do Liverpool, cortado por causa de lesão. Hugo Souza se junta a Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr), que também foram chamados por Ancelotti para os amistosos nos Estados Unidos. Presente nas últimas convocações da seleção brasileira, Hugo Souza não foi chamado inicialmente por Ancelotti na lista divulgada na segunda-feira, a última antes da convocação final para a Copa do Mundo. Sob o comando do técnico italiano, ele foi titular na derrota por 3 a 2 para o Japão, em outubro do ano passado. Aos 27 anos, Hugo Souza é titular absoluto do Corinthians desde que chegou ao clube, em julho de 2024. Ele foi peça importante nas conquistas do Paulistão e Copa do Brasil, em 2025, e da deste ano da Supercopa Rei. O goleiro acumula 14 pênaltis defendidos pelo clube e está atrás somente de Cássio (32) e Ronaldo Giovanelli (27) no quesito. VEJA A NOTA OFICIAL DA CBF O goleiro Hugo Souza foi convocado nesta sexta-feira (20) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da próxima Data-Fifa, contra França (26) e Croácia (31), em Boston e Orlando, respectivamente. Hugo Souza substituirá Alisson, do Liverpool, que se lesionou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Hugo Souza convocado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 futebol Ex-treinador Vanderlei Luxemburgo é internado na UTI com infecção pulmonar Treinador teve mal-estar na madrugada da última quinta-feira (19) e foi levado para o hospital 20.03.26 11h08 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37