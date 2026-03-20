Hugo Souza é convocado por Ancelotti para amistosos da seleção contra a França e a Croácia

A CBF anunciou nesta sexta-feira, 20, a convocação do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França, no dia 26, e Croácia, 31, em Boston e Orlando, respectivamente. O jogador substitui Alisson, do Liverpool, cortado por causa de lesão.

Hugo Souza se junta a Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr), que também foram chamados por Ancelotti para os amistosos nos Estados Unidos.

Presente nas últimas convocações da seleção brasileira, Hugo Souza não foi chamado inicialmente por Ancelotti na lista divulgada na segunda-feira, a última antes da convocação final para a Copa do Mundo. Sob o comando do técnico italiano, ele foi titular na derrota por 3 a 2 para o Japão, em outubro do ano passado.

Aos 27 anos, Hugo Souza é titular absoluto do Corinthians desde que chegou ao clube, em julho de 2024. Ele foi peça importante nas conquistas do Paulistão e Copa do Brasil, em 2025, e da deste ano da Supercopa Rei.

O goleiro acumula 14 pênaltis defendidos pelo clube e está atrás somente de Cássio (32) e Ronaldo Giovanelli (27) no quesito.

VEJA A NOTA OFICIAL DA CBF O goleiro Hugo Souza foi convocado nesta sexta-feira (20) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da próxima Data-Fifa, contra França (26) e Croácia (31), em Boston e Orlando, respectivamente.

Hugo Souza substituirá Alisson, do Liverpool, que se lesionou.