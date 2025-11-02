Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Haaland marca duas vezes, City derruba fase invicta do Bournemouth e toma a vice-liderança

Estadão Conteúdo

Após se divertir vestido de Coringa pelas ruas de Manchester, tentando "assustar" torcedores no Halloween, Haaland assombrou a defesa do Bournemouth e, com dois gols, comandou o City no triunfo por 3 a 1 sobre o surpreendente Bournemouth, neste domingo, no Etihad Stadium. O'Reilly fechou o placar para os donos da casa.

Além de retomar o rumo, após a derrota para o Aston Villa, a equipe comandada por Pep Guardiola chegou aos 19 pontos e tomou a vice-liderança da Premier League do próprio Bournemouth, que teve encerrada uma série invicta de oito rodadas no campeonato e permaneceu com 18, agora em quarto na tabela. O líder Arsenal soma 25.

O destaque do jogo, mais uma vez, foi o norueguês Erling Haaland, que coordenou as ações ofensivas, marcou duas vezes e chegou a 13 gols na artilharia da competição. Entre os jogos do City e da Noruega, o atacante de 25 anos já soma 25 gols em 15 partidas na temporada, uma respeitável média de 1,6 tento por jogo.

Surpresa neste início de temporada europeia, o Bournemouth, que só havia perdido para o Liverpool na Premier League, ainda na estreia, tomou a iniciativa e balançou a rede logo aos 45 segundos com Kroupi, mas o tento foi invalidado por impedimento. A ousadia dos visitantes deixou o City mais ligado na partida e o time da casa passou a ter mais controle do jogo.

Apesar do domínio, o conjunto azul contou com dois contragolpes em velocidade de Haaland, que invadiu a área livre e finalizou após receber passes de Cherki em ambas as jogadas, para ir ao intervalo em vantagem de 2 a 1 - Adams aproveitou falha de Donnarumma e marcou para o Bournemouth.

Disposto a arrancar um empate, o time rubro-negro voltou com uma postura ofensiva na etapa final, mas, quando era melhor em campo, foi castigado com o gol de O'Reilly em chute cruzado, aos 15 minutos, que praticamente minou a reação dos visitantes. Os brasileiros Evanilson, do Bournemouth, e Savinho, do City, foram acionados na etapa final, mas pouco produziram a ponto de provocar alguma mudança no placar.

WEST HAM VOLTA A VENCER EM CASA DEPOIS DE 8 MESES Apesar da campanha decepcionante na Premier League, o West Ham mostrou que tem condições de reagir ao derrotar o Newcastle por 3 a 1, de virada, neste domingo, no estádio Olímpico de Londres. Lucas Paquetá anotou o primeiro gol da equipe anfitriã, que também contou com o brasileiro Igor Julio.

Com uma campanha decepcionante na temporada, o West Ham venceu apenas a segunda partida após dez rodadas na Inglaterra. Assim, o time comandado por Nuno Espírito Santo ocupa a zona de rebaixamento, com apenas sete pontos. Já o Newcastle, atual campeão da Copa da Inglaterra, permanece com 12, também na parte de baixo da tabela.

A vitória também encerrou um jejum de oito meses sem comemorar diante da torcida. O último triunfo como mandante havia acontecido na temporada passada, em 27 de fevereiro deste ano, diante do rebaixado Leicester. De lá para cá, foram seis derrotas e três empates nos jogos disputados no estádio Olímpico.

Murphy abriu o placar logo aos 4 minutos para os visitantes, que tiveram Bruno Guimarães e Joelinton como titulares, mas Lucas Paquetá empatou ainda no primeiro tempo com um chute de fora da área. Botman marcou contra ao tentar desviar um cruzamento e Soucek, que também havia marcado no 2 a 0 sobre o Leicester há oito meses, fechou o placar nos acréscimos.

Confira os resultados dos jogos da Premier League deste domingo: West Ham 3 x 1 Newcastle Manchester City 3 x 1 Bournemouth

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Manchester City

Bournemouth
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

série d 2026

Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros

A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos

02.11.25 9h00

CAYU

Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu

Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor.

02.11.25 8h00

Carlos Ferreira

Leão em domingo de luz, por nova vida

02.11.25 7h00

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CAYU

Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu

Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor.

02.11.25 8h00

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

FUTEBOL

'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A

Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro

02.11.25 7h30

FUTEBOL

Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C

O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais

31.10.25 22h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda