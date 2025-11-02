Haaland marca duas vezes, City derruba fase invicta do Bournemouth e toma a vice-liderança Estadão Conteúdo 02.11.25 15h43 Após se divertir vestido de Coringa pelas ruas de Manchester, tentando "assustar" torcedores no Halloween, Haaland assombrou a defesa do Bournemouth e, com dois gols, comandou o City no triunfo por 3 a 1 sobre o surpreendente Bournemouth, neste domingo, no Etihad Stadium. O'Reilly fechou o placar para os donos da casa. Além de retomar o rumo, após a derrota para o Aston Villa, a equipe comandada por Pep Guardiola chegou aos 19 pontos e tomou a vice-liderança da Premier League do próprio Bournemouth, que teve encerrada uma série invicta de oito rodadas no campeonato e permaneceu com 18, agora em quarto na tabela. O líder Arsenal soma 25. O destaque do jogo, mais uma vez, foi o norueguês Erling Haaland, que coordenou as ações ofensivas, marcou duas vezes e chegou a 13 gols na artilharia da competição. Entre os jogos do City e da Noruega, o atacante de 25 anos já soma 25 gols em 15 partidas na temporada, uma respeitável média de 1,6 tento por jogo. Surpresa neste início de temporada europeia, o Bournemouth, que só havia perdido para o Liverpool na Premier League, ainda na estreia, tomou a iniciativa e balançou a rede logo aos 45 segundos com Kroupi, mas o tento foi invalidado por impedimento. A ousadia dos visitantes deixou o City mais ligado na partida e o time da casa passou a ter mais controle do jogo. Apesar do domínio, o conjunto azul contou com dois contragolpes em velocidade de Haaland, que invadiu a área livre e finalizou após receber passes de Cherki em ambas as jogadas, para ir ao intervalo em vantagem de 2 a 1 - Adams aproveitou falha de Donnarumma e marcou para o Bournemouth. Disposto a arrancar um empate, o time rubro-negro voltou com uma postura ofensiva na etapa final, mas, quando era melhor em campo, foi castigado com o gol de O'Reilly em chute cruzado, aos 15 minutos, que praticamente minou a reação dos visitantes. Os brasileiros Evanilson, do Bournemouth, e Savinho, do City, foram acionados na etapa final, mas pouco produziram a ponto de provocar alguma mudança no placar. WEST HAM VOLTA A VENCER EM CASA DEPOIS DE 8 MESES Apesar da campanha decepcionante na Premier League, o West Ham mostrou que tem condições de reagir ao derrotar o Newcastle por 3 a 1, de virada, neste domingo, no estádio Olímpico de Londres. Lucas Paquetá anotou o primeiro gol da equipe anfitriã, que também contou com o brasileiro Igor Julio. Com uma campanha decepcionante na temporada, o West Ham venceu apenas a segunda partida após dez rodadas na Inglaterra. Assim, o time comandado por Nuno Espírito Santo ocupa a zona de rebaixamento, com apenas sete pontos. Já o Newcastle, atual campeão da Copa da Inglaterra, permanece com 12, também na parte de baixo da tabela. A vitória também encerrou um jejum de oito meses sem comemorar diante da torcida. O último triunfo como mandante havia acontecido na temporada passada, em 27 de fevereiro deste ano, diante do rebaixado Leicester. De lá para cá, foram seis derrotas e três empates nos jogos disputados no estádio Olímpico. Murphy abriu o placar logo aos 4 minutos para os visitantes, que tiveram Bruno Guimarães e Joelinton como titulares, mas Lucas Paquetá empatou ainda no primeiro tempo com um chute de fora da área. Botman marcou contra ao tentar desviar um cruzamento e Soucek, que também havia marcado no 2 a 0 sobre o Leicester há oito meses, fechou o placar nos acréscimos. Confira os resultados dos jogos da Premier League deste domingo: West Ham 3 x 1 Newcastle Manchester City 3 x 1 Bournemouth 