Haaland e Cherki brilham, City goleia o Crystal Palace e mostra força na Premier League Estadão Conteúdo 28.08.26 18h06 Dois jogos, 100% de aproveitamento. O novo Manchester City, agora sob a direção de Enzo Maresca, continua imbatível na largada da Premier League, na qual busca voltar ao protagonismo após ver o Arsenal desbancar seu reinado recente na temporada passada. Com os primeiros gols de Haaland na atual edição e brilho também de Cherki, a equipe fez imponentes 4 a 1 em visita ao Crystal Palace para subir aos seis pontos. Haaland abriu o caminho do segundo triunfo do City na competição, o primeiro como visitante, viu Cherki anotar duas belas pinturas, e depois fechou a surra, frustrando uma empolgante torcida do Crystal Palace que imaginava um resultado positivo. Depois de largar na Premier League com dura virada diante do Bournemouth, por 2 a 1, com Gvardiol definindo nos acréscimos da segunda etapa, o reformulado City entrou em campo na casa do Crystal Palace tentando mostrar que manteve a força da época de Pep Guardiola. O técnico Enzo Maresca queria uma apresentação mais segura e vistosa e optou por Cherki desde o começo na armação das jogadas. Os Citizens sequer tiveram tempo de avaliar o rival e já passaram enorme sufoco, com Nketiah dando trabalho a Donnarumma e com Kamada assustando. O City não pretendia apenas se defender, longe disso, e por um milagre não abriu o marcador após longo bate e rebote na área com Haaland chegando atrasado para definir. Logo depois, o astro norueguês errou a letra em grande avanço de Semenyo e ainda viu o goleiro sair arrojado nos pés de Foden. Com seu corte de cabelo novo, Haaland mostrou que o faro artilheiro segue intacto e, de cabeça, o artilheiro de três das últimas quatro temporadas da Premier League colocou os visitantes à frente ao encobrir o goleiro - são sete gols em nove jogos contra o Palace. Depois de sustos no começo, o City rapidamente assumiu as rédeas da partida e poderia ampliar, com Foden, que concluiu mal a linda arrancada de Cherki pela direita. O meia ainda parou no goleiro em tabela com Semenyo. O Palace até tentou empatar antes do descanso, mas a marcação rival se sobressaiu. O City voltou da pausa sem baixar a guarda e 'alugando' o campo ofensivo. Objetivo, não demorou a ampliar. Logo após Nketiah desperdiçar grande oportunidade de empate ao errar o desvio e, sozinho na área, mandar torto e acertar a bandeira do escanteio, Cherki driblou marcadores e, com toque sutil, fez 2 a 0. Novidade de Maresca após dar duas assistências na estreia vindo do banco, o meia recebeu de Foden e fez belo gol. Nem deu tempo de o City comemorar. A falta bem batida pelo campeão mundial Pino bateu no travessão, nas costas de Donnarumma e morreu nas redes. O dia era de Cherki, entretanto. O meia recebeu livre, caminhou e, de longe, soltou a bomba de fora da área para ampliar a vantagem e novamente dar tranquilidade ao City. O terceiro gol deu uma murchada na torcida local, que confiava na igualdade após a reação no duelo. Melhores peças do Palace, Nkethia e Pino ganharam descanso diante da dificuldade da partida, já de olho na terceira rodada. Por outro lado, Maresca manteve seus titulares o máximo possível em campo para aprimorar o entrosamento. O time, com boa vantagem, apenas fazia o tempo passar para celebrar um triunfo soberano, que foi fechado com Haaland mandando no ângulo na pequena área. 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