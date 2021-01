Guardiola monitora situação de Sergio Ramos com o Real Madrid

Sem um acordo por renovação, Sergio Ramos é monitorado por gigantes da Europa. Conforme publicado pela "ESPN", o zagueiro espanhol é alvo do Manchester City, de Pep Guardiola.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEO treinador espanhol monitora a situação de Sergio Ramos de perto. Com contrato até o final da atual temporada, o zagueiro pode assinar de graça com qualquer clube. E essa é a ideia de Guardiola.

Além do Manchester City, PSG e Tottenham também monitoram a situação do zagueiro espanhol e podem tentar contratá-lo caso ele não permaneça no Real Madrid.