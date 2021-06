Governo brasileiro negocia com cinco sedes para a Copa América

O governo brasileiro negocia com cinco cidades para que elas possam ser sedes da Copa América, segundo o blog do Lauro Jardim do jornal "O Globo". Rio de Janeiro, Cuiabá, Brasília Goiânia e Vitória são dadas como certas, enquanto há negociações com Curitiba.

A competição precisa de, no mínimo, cinco cidades-sedes para a realização do torneio. No entanto, ainda não se sabe se os estádios irão permitir a presença de público ou não durante a competição que se inicia no próximo dia 13 de junho e termina em 11 de julho.

O blog também traz a informação de que todas as 10 seleções devem ficar hospedadas no Rio de Janeiro enquanto estiverem participando da Copa América. A final também não tem local definido, mas a expectativa é de que aconteça no Maracanã ou no Mané Garrincha.

Na última segunda-feira, alguns governadores já haviam descartado a possibilidade da realização de partidas em seus estados, como Pernambuco e Rio Grande do Norte.