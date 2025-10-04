Goiás não sai do zero contra o Volta Redonda e segue na vice-liderança da Série B Estadão Conteúdo 04.10.25 21h11 O Goiás entrou em campo neste sábado contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira pela 30ª rodada da Série B e os times empataram pelo placar de 0 a 0. A partida foi marcada por decisões de arbitragem e por oportunidades claras de gol para os dois lados ao longo dos 90 minutos. Com o resultado Goiás aparece com 51 pontos e ocupa a segunda colocação, dividindo o G-4 com Coritiba, Criciúma e Athletico-PR. Mas o Volta Redonda soma 31 pontos e figura na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento ao lado de Paysandu, Amazonas e Botafogo-SP. O primeiro tempo foi truncado e precisou de intervenção do VAR em momentos determinantes. O árbitro Luciano da Silva Miranda Filho expulsou Raí, do Volta Redonda, por acúmulo de cartões no fim da etapa inicial, e Brayann, do Goiás, também foi punido com a expulsão após revisão do vídeo. Antes das expulsões, o lance de maior perigo veio dos visitantes quando Jajá, em arrancada pela ponta direita, finalizou e a bola acertou o travessão depois de desviar na zaga adversária, gerando protestos do Goiás sem alteração no marcador. O segundo tempo teve momentos claros de risco no ataque de ambos os lados. Aos oito minutos da etapa final, Ygor Catatau recebeu cruzamento pelo lado esquerdo e cabeceou por cima da meta defendida por Tadeu. A partir dos 17 minutos, o Goiás passou a pressionar com maior intensidade e teve três finalizações que bateram na trave. Wellington Rato recuperou a bola no ataque e, com espaço, soltou um chute que explodiu no poste, pouco depois Rodrigo Andrade finalizou em direção ao canto esquerdo de Jefferson Paulino e novamente encontrou a estrutura; em sequência, Anselmo Ramon, aproveitando um rebote do goleiro, tentou na pequena área e finalizou por cima. Mesmo com a superioridade territorial do Goiás em momentos da etapa final, o Volta Redonda ofereceu respostas rápidas em transição. Aos 23 minutos da segunda etapa, em contra-ataque rápido, Matheus Lucas entrou na área e finalizou para fora, No balanço final, as oportunidades de gol foram distribuídas de forma equilibrada, mas faltou definição para transformar a movimentação em redes balançadas. Na sequência do calendário, o Goiás volta a campo na terça-feira dia 7 às 21h30 na Serrinha para receber o CRB. O Volta Redonda tem compromisso na quarta-feira dia 8 às 21h na Ressacada diante do Avaí. FICHA TÉCNICA VOLTA REDONDA 0 X 0 GOIÁS VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Jhonny, Igor, Gabriel Pinheiro e Sánchez (Juninho Monteiro); André Luiz, Thallyson (Henrique), Raí, Vitinho (PK), Ítalo (Matheus) e Ygor Catatau (João Pedro). Técnico: Rogério Corrêa. GOIÁS - Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes (Diego); Juninho, Rodrigo Andrade (Jean Carlos), Brayann e Rafael Gava (Wellington Rato); Anselmo Ramon e Jajá (Welliton). Técnico: Vagner Mancini. CARTÕES AMARELOS - Gabriel Pinheiro, Raí e PK (Volta Redonda); Lucas Ribeiro, Rafael Gava e Jajá (Goiás) CARTÕES VERMELHOS - Raí (Volta Redonda); Brayann (Goiás) ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE) PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Goiás Volta Redonda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52