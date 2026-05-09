Goiás bate Vila Nova, quebra invencibilidade do rival e deixa zona de rebaixamento da Série B Estadão Conteúdo 09.05.26 18h41 No clássico goiano da 8ª rodada da Série B, quem se deu bem foi o Goiás. Jogando no estádio Hailé Pinheiro, o time de Daniel Paulista se firmou e superou o até então invicto Vila Nova por 1 a 0, deixando o Z-4 e se recuperando de uma longa sequência ruim na competição nacional. Com o resultado, além de quebrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas, o Goiás foi a 10 pontos e se afastou da zona de rebaixamento, passando a olhar para a parte de cima da tabela. Do outro lado, o Vila Nova, que ainda não havia sido derrotado, parou em 13 pontos, chega a três jogos sem vitória e perdeu a chance de retomar a liderança. O clássico começou agitado. Logo no primeiro minuto, Jean Carlos arriscou de longe e obrigou Helton Leite a fazer boa defesa. Após um longo período sem muitas chances, o time da casa voltou a criar perigo aos 32 e 33, com Jean Carlos e Lucas Lima, que mandaram muito perto do gol. Assim, o jogo foi para o intervalo sem gols. Na volta para a segunda etapa, o cenário seguiu o mesmo: o Goiás dominou o setor de ataque e não deu chances para o Vila Nova. O cenário, entretanto, mudou aos 22, quando Ramon Menezes fez falta em Dellatorre, recebeu o segundo amarelo, e deixou o time da casa com um a menos em campo. Com vantagem numérica, o Vila Nova se lançou ao ataque, o que custou caro. Aos 33, em contra-ataque, Diego Caito avançou pela direita e cruzou na medida para Anselmo Ramon, que de primeira, mandou para o fundo do gol e colocou o Goiás em vantagem no placar. Aos 47, o VAR voltou a trabalhar em falta de Rodrigo Soares em Ryan, mas o árbitro decidiu dar apenas amarelo após a análise. Nos minutos finais, o visitante passou a se lançar completamente ao ataque em busca do empate. No entanto, o Goiás se fechou na defesa e garantiu a vitória. As equipes voltam a campo para a nona rodada da Série B 2026 apenas no próximo final de semana. No sábado (16), o Goiás volta ao Hailé Pinheiro para encarar o Botafogo-SP, a partir das 18h30. No dia seguinte, às 18h, é a vez do Vila Nova receber o Avaí, no Onésio Brasileiro Alvarenga. FICHA TÉCNICA GOIÁS 1 X 0 VILA NOVA GOIÁS - Tadeu; Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Djalma (Diego Caito); Baldória (Lourenço), Lucas Rodrigues, Gegê e Lucas Lima (Luiz Felipe); Kadu Sousa (Anselmo Ramon) e Jean Carlos (Bruno Sávio). Técnico: Daniel Paulista. VILA NOVA - Helton Leite; Hayner (Elias), Tiago Pagnussat, Anderson Jesus e Higor (Willian Formiga); Dudu (Enzo, depois Dodô), João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, Dellatorre e Janderson (Ruan Ribeiro). Técnico: Guto Ferreira. GOL - Anselmo Ramon, aos 33 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Lucas Ribeiro, Ramon Menezes, Janderson, Baldória, João Vieira, Lucas Lima, Rodrigo Soares CARTÃO VERMELHO - Ramon Menezes (Goiás). ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP). RENDA - R$ 181.100,00. PÚBLICO - 10.469 torcedores. LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Goiás Vila Nova COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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