Globo define Everaldo Marques no lugar de Luis Roberto para narrar jogos da seleção na Copa

Everaldo Marques foi o escolhido pela Globo para narrar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele substituirá Luis Roberto, que seria o titular, mas perderá o Mundial por problemas de saúde.

Natural da capital paulista, Everaldo, de 47 anos, chegou à Globo em 2020 para participar das transmissões de futebol e de diversas outras modalidades. Ele participou das coberturas Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 e de Paris-2024 e, atualmente, é a voz da Fórmula 1 na emissora carioca.

Esta será a segunda Copa do Mundo do narrador na Globo. No Mundial do Catar, em 2022, ele narrou jogos na TV fechada pelo Sportv. Além disso, Everaldo comanda a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de São Paulo desde 2024.

"Narrar os jogos da seleção brasileira em uma Copa do Mundo é o sonho de criança, quando eu brincava de narrar partidas de futebol de botão. Então, esse é o topo da montanha e que vou poder realizar agora", disse o narrador.

Além de Everaldo Marques, Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior serão os comentaristas que completam a equipe que vai comandar as transmissões na TV Globo das partidas do Brasil. No dia 18 de maio, quando Carlo Ancelotti deve anunciar a lista de convocados para a Copa, Everaldo será o responsável pela cobertura na emissora.

"Uma oportunidade que chega em circunstâncias que mexem muito comigo. O Luis Roberto é alguém que eu tenho a felicidade de chamar de amigo há mais de 20 anos. Uma pessoa sempre muito gentil, que me acolheu de uma maneira incrível quando eu cheguei na Globo. Nós conversamos praticamente todos os dias. Enquanto o Luis cuida da saúde eu vou abraçar essa missão e me preparar da melhor maneira possível para estar à altura dessa oportunidade que eu estou recebendo", explicou Everaldo Marques, que também usou as redes sociais para contar a novidade.

No início de abril, Luis Roberto foi diagnosticado com uma neoplasia, ou seja, um tumor, durante exames de rotina, o que fez com que ele se afastasse das transmissões de futebol da Globo, inclusive da cobertura da Copa do Mundo 2026.

Na última quinta-feira, ele anunciou na madrugada desta quinta-feira, 16, que deu início ao tratamento médico. "Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho", escreveu o narrador em publicação no Instagram.

De acordo com a Globo, Gustavo Villani será o responsável pela transmissão do jogo de abertura da Copa, entre México e África do Sul, no dia 11 de junho, a partir das 16h (horário de Brasília).

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em em East Rutherford, Nova Jersey. No dia 19, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, a seleção encara o Haiti, e fecha a participação na primeira fase do Mundial no dia 24 , às 19h, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.