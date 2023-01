Gilbert Klier, tenista brasileiro suspenso por doping, participou dos atos extremistas em Brasília

O tenista brasileiro Gilbert Klier, suspenso provisoriamente após ser pego no exame antidoping, repostou uma foto publicada pela namorada Victória Gonçalves, que mostra o casal participando dos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília (DF) no último domingo (8).

Além do registro do casal, Victoria também publicou outra foto onde mostra o momento em que o Congresso é invadido, com uma faixa no local escrito “intervenção”.

Após a repercussão negativa, o tenista e a namorada privaram a conta do Instagram e, por meio do Twitter, ele disse que não compactua com os atos extremistas em Brasília, onde ele e a companheira estavam presentes.

“Lamentavelmente fiz um registro de um ato que não compactuo. Peço desculpas àqueles que me interpretaram de forma a apoiar algo lamentável. Eu não imaginava os desdobramentos do que se passaria ali”, disse Gilbert Klier

Em seguida, Klier explicou que as imagens foram deletadas de seu perfil após ele tomar conhecimento da dimensão dos atos que se estenderam à depredação de prédios públicos e se configuram como atentados contrários à democracia brasileira.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)