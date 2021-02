Gigantes da Europa disputam prioridade por joia de 15 anos do Santos

Joia da base do Santos, Matheus Lima está sendo disputado por gigantes da Europa. Quatro dos principais clubes do continente (dois da Espanha, um da Itália e um da Alemanha) já fizeram sondagens pelo jogador e um deles deve formalizar uma proposta ao Santos pela prioridade na contratação nas próximas semanas. Com apenas 15 anos, Matheus pulou etapas e foi promovido ao time Sub-17. Ele assinou o primeiro contrato de formação com o clube ainda em janeiro de 2020.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

Além disso, a Federação do Qatar ofereceu US$ 10 milhões para que Matheus Lima atuasse pelo país. A proposta aconteceu na gestão de transição de Orlando Rollo, mas o Menino da Vila recusou imediatamente. Ele revelou quem é sua inspiração, que sonha em um dia vestir a amarelinha e falou da responsabilidade de estar no sub-17.

- Desde criança o único brinquedo que pedia era a bola, minha maior inspiração é o Messi. Sonho em ser profissional e jogar pela Seleção. Ser uma promessa é um orgulho, mas uma grande responsabilidade também, subir para o sub-17 faz com que eu me esforce mais e com isso evolua também - afirmou Matheus ao LANCE!/DIÁRIO.

Apesar das sondagens, o Menino da Vila quer estrear pelo profissional do Santos e falou sobre o carinho que tem pelo clube. Ele também citou a importância do apoio da família mesmo diante os desafios.

- O Santos foi o time que abriu as portas para mim com 8 anos e sempre foi meu time do coração (...) Receber apoio de todos é super importante por que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer dentro de campo. O que motiva todos os dias é saber que estou fazendo aquilo que amo - concluiu a promessa.

Em 2019, Matheus teve grande repercussão na mídia ao marcar um gol ao estilo Lionel Messi na vitória sobre Santo André, pelo Paulista Sub-13. Na jogada, o camisa 10 saiu da lateral do campo, driblou dois adversários, arrancou, tabelou com um companheiro, entrou na área do time do ABC no meio de três marcadores e tocou para as redes.

O jogador, que chegou ao Santos em 2014 para o time Sub-9 de Futsal, acumula títulos e feitos, como as conquistas da IberCup Sub-12 em 2017, a Copa Ouro Sub-13 em 2018, além das artilharias da própria IberCup e do Paulista Sub-9 de Futsal em 2014. Na temporada passada, ele fez 14 gols em seis partidas na IberCup Sub-13 e também atuou em um desafio do time Sub-15 pelo Campeonato Paulista.