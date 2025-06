George Russell conquista a pole no GP do Canadá de Fórmula 1; Borboleto sai em 15º

George Russell, da Mercedes, conquistou a pole do GP do Canadá, décima etapa do Mundial de Fórmula 1, neste sábado no circuito Gilles Villeneuve. Foi a primeira pole de Russell na temporada. Max Verstappen, da Red Bull, larga ao seu lado, e Oscar Piastri, da McLaren, sai em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu ainda no Q1, na 16ª posição.

Apesar de ter sido eliminado ainda no Q1, o brasileiro ganhou uma posição e sai em 15º. Yuki Tsunoda, classificado em 11º, foi punido com a perda de dez colocações no grid e sai em último lugar.

Russell foi o único a completar a volta abaixo de 1min11s00 e marcou 1min10s899. Verstappen foi 0,160 segundo mais lento e Piastri, líder do Mundial, terminou com 1min11s120. Companheiro de Piastri na McLaren e vice-líder do Mundial, Lando Norris decepcionou e larga apenas na 7ª posição.

Após os primeiros registros de todos os 20 pilotos no Q1, Bortoleto aparecia na 12ª posição. A 5min30 para o final do Q1, foi decretada bandeira vermelha após problema mecânico com a tampa do motor do carro de Alexander Albon, da Williams, que deixou destroços na pista do circuito Gilles Villeneuve. O brasileiro era o 15º.

Em sua última tentativa, Bortoleto ficou perto do Q2, mas foi 7 milésimos mais lento do que Esteban Ocon, da Haas, o 15º. "Foi uma boa volta, mas não perfeita, não o suficiente para ir para o Q2", afirmou o brasileiro à Band. "Mas tem a corrida ainda", completou. Além dele, também ficaram na primeira parte do treino Carlos Sainz, Lance Stroll, Liam Lawson e Pierre Gasly. Os pilotos da McLaren e Lewis Hamilton, da Ferrari, foram os únicos a terminar o Q1 abaixo de 1min12s00.

No Q2, a disputa foi mais acirrada, com os pilotos na pista nos últimos minutos para garantir vaga na próxima fase. Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman e Esteban Ocon foram os eliminados.

Na definição da pole, Verstappen conseguiu 1min11s248 e conquistou a pole provisória no início do Q3. Nos momentos finais, porém, foi superado por Piastri, mas conseguiu retomar o posto. Logo atrás dele, porém, vinha Russell, que foi mais rápido e conquistou sua primeira pole na temporada e a segunda seguida em Montreal. A largada do GP do Canadá, 10ª etapa do Mundial, neste domingo está marcada para as 15h (de Brasília).

Confira o resultado do treino classificatório do GP do Canadá:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s899 2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min11s059 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min11s120 4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min11s391 5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min11s526 6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min11s586 7º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min11s625 8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s682 9º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min11s867 10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s907 11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min12s102 , no Q2 12º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min12s142 13º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min12s183 14º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min12s340 15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min12s634 16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min12s385, no Q1 17º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min12s398 18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s517 19º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min12s525 20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s667