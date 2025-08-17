Garro reconhece fase difícil e cobra união no Corinthians: 'Futebol é dentro e fora de campo'

O argentino Rodrigo Garro foi a voz do Corinthians após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um discurso firme, o meia destacou a entrega do elenco, mas reconheceu a fase difícil do clube dentro e fora de campo.

"A gente coloca a cara, a gente briga pela torcida, que sabe que o time não está onde queremos, mas o Corinthians é isso, né. Agora é tomar porrada porque as coisas não estão saindo como queremos. Agora é trabalhar para que todo o clube, não só os jogadores, mas o clube como um todo faça as coisas certas para que também as coisas aconteçam no campo. Futebol é dentro, mas também é fora de campo", afirmou o camisa 10.

Garro ressaltou ainda a dificuldade em transformar volume ofensivo em gols e a forma como os erros têm custado caro à equipe. "Sabemos que estamos numa fase onde estamos pagando caro por cada erro. A gente faz coisas para acontecer o gol, mas ele não chega e a gente depois toma o gol. Em dois lances que chegaram eles venceram, mas não tem desculpa, temos que saber o momento do clube, todo mundo, não só os jogadores."

Com o resultado, o Corinthians estacionou nos 22 pontos e aparece na 13ª colocação do Brasileirão. A equipe volta a campo no próximo domingo, diante do Vasco, em São Januário, pressionada pela necessidade de recuperação para se afastar da parte de baixo da tabela.

As declarações de Garro ganham peso em meio à turbulência que o clube atravessa fora das quatro linhas. O Corinthians já sofre sanções da Fifa em função de dívidas e enfrenta risco de novos transfer bans, enquanto lida com condenações que podem elevar o valor devido a quase R$ 100 milhões. Além disso, precisa conviver com o impeachment do presidente Augusto Melo, que deixou o cargo de forma definitiva.