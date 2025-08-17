Garro reconhece fase difícil e cobra união no Corinthians: 'Futebol é dentro e fora de campo' Garro ressaltou ainda a dificuldade em transformar volume ofensivo em gols Estadão Conteúdo 17.08.25 9h48 Rodrigo Garro, Corinthians (Reprodução / Instagram @rodrigarroo) O argentino Rodrigo Garro foi a voz do Corinthians após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um discurso firme, o meia destacou a entrega do elenco, mas reconheceu a fase difícil do clube dentro e fora de campo. "A gente coloca a cara, a gente briga pela torcida, que sabe que o time não está onde queremos, mas o Corinthians é isso, né. Agora é tomar porrada porque as coisas não estão saindo como queremos. Agora é trabalhar para que todo o clube, não só os jogadores, mas o clube como um todo faça as coisas certas para que também as coisas aconteçam no campo. Futebol é dentro, mas também é fora de campo", afirmou o camisa 10. Garro ressaltou ainda a dificuldade em transformar volume ofensivo em gols e a forma como os erros têm custado caro à equipe. "Sabemos que estamos numa fase onde estamos pagando caro por cada erro. A gente faz coisas para acontecer o gol, mas ele não chega e a gente depois toma o gol. Em dois lances que chegaram eles venceram, mas não tem desculpa, temos que saber o momento do clube, todo mundo, não só os jogadores." Com o resultado, o Corinthians estacionou nos 22 pontos e aparece na 13ª colocação do Brasileirão. A equipe volta a campo no próximo domingo, diante do Vasco, em São Januário, pressionada pela necessidade de recuperação para se afastar da parte de baixo da tabela. As declarações de Garro ganham peso em meio à turbulência que o clube atravessa fora das quatro linhas. O Corinthians já sofre sanções da Fifa em função de dívidas e enfrenta risco de novos transfer bans, enquanto lida com condenações que podem elevar o valor devido a quase R$ 100 milhões. Além disso, precisa conviver com o impeachment do presidente Augusto Melo, que deixou o cargo de forma definitiva. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Garro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 Futebol Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são Antes da hegemonia azulina e bicolor, clubes como União Sportiva e Sport Pará deram os primeiros 'chutes' do futebol local 16.08.25 8h00 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 17.08.25 7h00 SÉRIE B Paysandu visita a Chapecoense para tentar, enfim, deixar a maldita zona Além de Claudinei Oliveira, Rossi ainda é dúvida por conta de uma lesão na coxa que o tirou das últimas cinco partidas 17.08.25 7h00 Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52