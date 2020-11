Galo revela novas camisas de treino e o 3º uniforme de jogo. Veja as fotos

O Atlético-MG divulgou neste sábado 28 de novembro sua nova camisa de treinos. O clube postou fotos nas redes sociais dos uniformes. Os jogadores usarão o modelo branco com detalhes em cinza, enquanto a comissão técnica tem tons mais escuros. Veja as fotos acima. O Galo também apresentou o seu terceiro uniforme, na cor cinza. A camisa tem a cor cinza com detalhes pretos e o antigo escudo do clube, usado no final da década de 1910. É mais uma produção da LeCoq Sportif.