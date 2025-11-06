Galatasaray tenta contratação de Messi por empréstimo de quatro meses, diz jornal turco

O Galatasaray-TUR tem a intenção de contar com o futebol do veterano craque argentino Lionel Messi por empréstimo de quatro meses. A informação foi divulgada pelo jornal turco FotoMaç.

Segundo o veículo de comunicação, o clube da Turquia estaria disposto a pagar o salário do camisa dez de forma integral. No fim de outubro, o jogador renovou o vínculo com o Inter Miami, da MLS (Major League Soccer), até o ano de 2028.

A temporada da MLS, porém, será encerrada em dezembro e terá novo início apenas em março de 2026. Desse modo, o Galatasaray pretende ter Messi nesse período de quatro meses, o que poderia ajudar o craque a manter a forma para a Copa do Mundo do ano que vem. Lionel Messi tem o desejo de disputar o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, desde que esteja 100% fisicamente.

Messi chegou ao Inter Miami em julho de 2023, após passagens por Barcelona e Paris Saint-Germain. O jogador recebe cerca de R$ 120 milhões anualmente no clube dos Estados Unidos.

Entre as premiações na vitoriosa carreira, Lionel Messi conquistou oito vezes a Bola de Ouro. Também foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em oito oportunidades. Pela Argentina, ganhou a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O Galatasaray tem feito altos investimentos no elenco. O clube turco pagou na janela de julho algo em torno de R$ 470 milhões para contratar o atacante Victor Osimhen em definitivo. Foi a maior aquisição da história do futebol da Turquia.