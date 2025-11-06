Galatasaray tenta contratação de Messi por empréstimo de quatro meses, diz jornal turco Estadão Conteúdo 06.11.25 10h33 O Galatasaray-TUR tem a intenção de contar com o futebol do veterano craque argentino Lionel Messi por empréstimo de quatro meses. A informação foi divulgada pelo jornal turco FotoMaç. Segundo o veículo de comunicação, o clube da Turquia estaria disposto a pagar o salário do camisa dez de forma integral. No fim de outubro, o jogador renovou o vínculo com o Inter Miami, da MLS (Major League Soccer), até o ano de 2028. A temporada da MLS, porém, será encerrada em dezembro e terá novo início apenas em março de 2026. Desse modo, o Galatasaray pretende ter Messi nesse período de quatro meses, o que poderia ajudar o craque a manter a forma para a Copa do Mundo do ano que vem. Lionel Messi tem o desejo de disputar o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, desde que esteja 100% fisicamente. Messi chegou ao Inter Miami em julho de 2023, após passagens por Barcelona e Paris Saint-Germain. O jogador recebe cerca de R$ 120 milhões anualmente no clube dos Estados Unidos. Entre as premiações na vitoriosa carreira, Lionel Messi conquistou oito vezes a Bola de Ouro. Também foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em oito oportunidades. Pela Argentina, ganhou a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O Galatasaray tem feito altos investimentos no elenco. O clube turco pagou na janela de julho algo em torno de R$ 470 milhões para contratar o atacante Victor Osimhen em definitivo. Foi a maior aquisição da história do futebol da Turquia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Galatasaray Messi empréstimo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 Futebol Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. 06.11.25 10h50 Carlos Ferreira Na hora H, Leão em vôo de Série A 06.11.25 10h37 FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 CRÍTICA Davide Ancelotti responde a ataques contra técnicos estrangeiros no Brasil: 'Coisa antiga' Filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, disse que outros fatores fazem ele se sentir mais pressionado comandando um grande clube do Brasil 06.11.25 8h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41