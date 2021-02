Zagueiro ex-Paysandu é contratado por rival do Remo na Série B

As contratações para os estaduais continuam pelo Brasil. O CRB-AL, rival do Remo na Série B deste ano acertou a contratação do zagueiro Diego Ivo, ex-Paysandu. O jogador foi anunciado pelo clube alagoano nas redes sociais.

O zagueiro Diego Ivo é mais um reforço do Clube de Regatas Brasil!



Alinhando raça e força, Diego é o típico xerife que se impõe e desconhece bola perdida. pic.twitter.com/kkHGHSoyhU — CRB (@CRBoficial) February 19, 2021

Diego Ivo acumula passagens por vários clubes do Brasil, como Avaí-SC, Paulista-SP, Sport-PE, Athletico Paranaense, Ceará-CE, Ponte Preta, São Bento-SP, Juventude-RS, Novo Hamburgo-RS e Brasil de Pelotas-RS. Pelo Paysandu foram duas temporadas (2017 e 2018), 60 jogos, sete gols e o título da Copa Verde de 2018.