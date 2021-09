Zagueiro do Castanhal sobre o jogo de volta do mata-mata: ‘O grande desafio da temporada’

O Castanhal entra em campo neste domingo (19), às 15h, para a partida de volta do mata-mata da Série D contra o Moto Club (MA). No primeiro jogo, o Japiim perdeu por 2 a 0, o que complicou a vida do time. O zagueiro Guilherme Almeida acredita que esse confronto é uma das maiores disputas da história do clube.

“Eu acho que é o grande desafio da temporada, um dos maiores da história do Castanhal. E a gente está cem por cento preparado. Fizemos um jogo muito abaixo do que estamos acostumados. E ainda estamos com esse gostinho amargo daquela derrota e bem motivado para no domingo fazer diferente”, afirmou o jogador.

O Castanhal precisa vencer com três gols de diferença para se classificar de forma direta, se fizer dois, a disputa vai para os pênaltis. Para Guilherme, o time precisa ter uma postura totalmente diferente da que teve no primeiro jogo.

“No último domingo, não fizemos nada do que estamos acostumados a fazer. Defendemos mal, atacamos mal, não criamos, foi uma partida muito atípica. Vínhamos de bons jogos e infelizmente tivemos um jogo ruim quando não poderíamos ter”, analisou o zagueiro.

Mesmo com o resultado negativo, o jogador disse que a equipe está bem motivada para conquistar o resultado positivo. “Nosso grupo é muito bom, ambicioso, a gente quer muita coisa no campeonato ainda e acreditamos muito nessa virada. Temos totais condições de virar esse placar, sabemos do nosso potencial, aonde podemos ir e onde queremos chegar”, disse Guilherme.

A torcida do Castanhal também está muito confiante que o time pode vencer o Moto. O zagueiro disse que esse apoio é muito importante para os jogadores e que faz total diferença jogar em casa. “Sabemos da dificuldade que o adversário encontra quando vem jogar com a gente no Modelão, é a nossa casa, a gente não perdeu aqui. Então, é um ponto positivo que temos”, finalizou Guilherme Almeida.