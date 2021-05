Zagueiro da Tuna avalia campanha no Parazão e acrescenta: 'Vamos sair vitoriosos domingo'

No domingo (23), a Tuna pode voltar a ser campeão estadual após 33 anos. O time cruzmaltino sabe da importância do jogo contra o Paysandu pela volta da final do Parazão. A zaga da Tuna foi fundamental para que o time chegasse na final. O zagueiro Renan Almeida faz parte dela. Em 11 jogos na temporada, além de ajudar a Águia, também marcou um gol. Ele falou sobre como está às vésperas da grande decisão.

“Coração está tranquilo. Sabemos que faltam dois dias para a final. Estamos em uma crescente junto com o professor Robson Melo. O grupo está preparado e focado. Contamos com o apoio da nossa torcida tunante. E é uma final para nosso torcedor e vamos sair vitoriosos domingo e trazer a taça para gloriosa”, comentou.

O jogo entre Paysandu e Tuna começa às 17 horas, na Curuzu. Para ser campeã, a Águia pode perder por até um gol de diferença. Já o Lobo precisa de uma vitória por dois gols de diferença, para ir aos pênaltis, ou por três gols, para conquistar a taça no tempo normal. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.