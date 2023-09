Zagallo recebe alta médica após 22 dias internado e comemora: ‘O velho lobo está on’

Após quase um mês internado em um hospital no Rio de Janeiro, o ex-técnico Zagallo, de 92 anos, recebeu alta médica nesta sexta-feira (01) e voltou para casa. Nas redes sociais do tetracampeão mundial, um vídeo foi publicado mostrando a chegada dele em casa, utilizando uma cadeira de rodas.

Na mensagem deixada nas redes, Zagallo agradeceu os cuidados da médica Márcia Ladeira, que o acompanha há mais de 20 anos, e brincou com algumas de suas expressões mais icônicas.

“Que alegria! Depois de 22 dias internado tratando de infecção urinária, tive alta e voltei para casa! Queria agradecer a cada pessoa que de alguma maneira participou da minha recuperação! Um agradecimento especial para a minha médica Dra. Marcia Ladeira e sua equipe de enfermagem do semi-intensivo! Seguimos mais fortes do que nunca! Obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho! Zagallo de alta tem 13 letras! Vocês vão ter que me engolir! O velho lobo está on!”, escreveu.



O ex-comandante da Seleção Canarinho voltou a ser internado no início de agosto, após mais de um ano da penúltima internação, em 2022, quando deu entrada em uma unidade semi-intensiva por conta de uma infecção respiratória.