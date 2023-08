Zagallo apresenta melhora, diz novo boletim médico

Um novo boletim médico sobre o ex-técnico Zagallo, de 92 anos, foi divulgado neste sábado (19). De acordo com o documento, ele está evoluindo o tratamento para infecção urinária e apresentou “evidências de melhora clínica e laboratoriral”. Este é o quinto dia de internação dele no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Zagallo está lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos, segundo o boletim. No entanto, ainda não há previsão de alta hospitalar do Velho Lobo. Ele está sob cuidados da médica Márcia Ladeira, que o acompanha há quase duas décadas.